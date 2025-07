Pokémon TCG Pocket: Generation 2 kommt mit legendären Karten und Babys

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Ein geleakter Trailer hat die nächste große Erweiterung für Pokémon TCG Pocket enthüllt – und sie bringt die heiß ersehnte Generation 2 ins Spiel. Das neue Set, das voraussichtlich am 30. Juli 2025 erscheint, steht ganz im Zeichen der Johto-Region und bietet eine nostalgische Rückkehr zu den Klassikern aus Gold & Silber.

Die Booster-Packs der Erweiterung zeigen Lugia und Ho-Oh als zentrale Legenden. Beide erscheinen als mächtige EX-Karten mit synergistischen Fähigkeiten, die einander ergänzen. Auch ein Shiny Garados wurde im Trailer gesichtet – ein weiteres Highlight für Sammler und Strategen.

Das neue Karten-Set wird wohl am 30. Juni für das Spiel veröffentlicht.

Rückkehr der Baby-Pokémon in TCG Pocket

Ein besonders gefragtes Feature feiert Premiere: Baby-Pokémon wie Pichu und Pii sind erstmals im Spiel vertreten. Ihre Fähigkeiten sollen speziell auf das schnelle Gameplay von TCG Pocket abgestimmt sein und könnten neue taktische Möglichkeiten eröffnen.

Neben den Legenden und Baby-Pokémon wurden auch Nachtara EX und Psiana EX gezeigt, sowie Starter wie Feurigel, Karnimani und Endivie. Unterstützerkarten und Items aus der Johto-Region ergänzen das Set. Die Karten wurden ursprünglich in einem italienischen Trailer geleakt, der kurzzeitig online war und von Fans übersetzt wurde.

Mehr als nur Nostalgie

Die Erweiterung ist Teil des sogenannten A4-Sets und könnte laut Dataminern in den kommenden Monaten durch Mini-Sets ergänzt werden – darunter eines mit Fokus auf Baby-Pokémon und ein weiteres mit Mega-Entwicklungen. Damit setzt Pokémon TCG Pocket seinen monatlichen Veröffentlichungsrhythmus fort und baut das Spielsystem kontinuierlich aus.

Mit der Einführung von Generation 2, legendären Karten und Baby-Pokémon schlägt Pokémon TCG Pocket ein neues Kapitel auf, das sowohl Veteranen als auch neue Spieler begeistern dürfte. Die offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, doch die geleakten Inhalte lassen bereits jetzt auf ein spannendes Update hoffen.

