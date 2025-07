TimTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Die beliebte Mobile-App Pokémon TCG Pocket steht offenbar kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Booster-Sets, das voraussichtlich Ende Juli 2025 erscheinen wird. Nachdem das letzte Mini-Set Evoli Hain am 26. Juni veröffentlicht wurde, erwarten Fans nun eine größere Erweiterung – vermutlich das sogenannte A4-Set, das laut Leaks am 30. Juli erscheinen soll.

Trailer-Leak zu Pokémon TCG Pocket sorgt für Spekulationen

Ein aufmerksamer Reddit-Nutzer entdeckte vor kurzem ein verstecktes Video in der offiziellen Trailer-Playlist von Pokémon Korea, Inc., das vermutlich den neuen Booster-Pack enthüllt. Zwar ist das Video noch nicht öffentlich sichtbar, doch da die Playlist ausschließlich für neue Pokémon TCG Pocket-Trailer genutzt wird, gilt die Enthüllung in den nächsten Tagen als sehr wahrscheinlich. Die englischsprachigen Kanäle hinken erfahrungsgemäß etwas hinterher, was die Vermutung stützt, dass die Enthüllung zuerst in Asien erfolgt.

Werbung

Mögliche Termine und Events

Der Trailer könnte entweder am 22. Juli im Rahmen des kommenden Pokémon Presents-Events oder wahrscheinlich direkt vor dem großen Trading-Update am 29. Juli veröffentlicht werden. Die neue Booster-Erweiterung würde dann am 30. Juli live gehen – ganz im Stil der bisherigen monatlichen Veröffentlichungen.

Was erwarten Fans vom neuen Set?

Da die letzten beiden Sets – „Eevoli Hain“ und „Dimensionale Krise“ – eher klein ausfielen, hoffen viele Spieler auf eine umfangreichere Erweiterung mit mehreren Boostern und neuen Mechaniken. Besonders gefragt sind Karten aus Generation 2 (Johto), die bisher kaum vertreten sind. Andere spekulieren über mögliche Einall-Packs oder sogar Begleitkarten zur kommenden Pokémon Legenden: Z-A, das im Oktober erscheint.

Einige Fans wünschen sich auch eine Rückkehr zu Mega-Entwicklungen, nachdem diese kürzlich in einem anderen TCG-Set thematisiert wurden. Sollte das neue Set tatsächlich größer ausfallen, könnten auch Box-Legenden oder Starter-Pokémon der jeweiligen Generation im Fokus stehen.

Werbung

Wir haben noch weitere Artikel und Guides in puncto Pokémon TCG Pocket für dich. Beispielsweise berichten wir über die hohen Preise für Shiny-Karten und geben dir einen Ausblick auf kommende Events im Spiel.