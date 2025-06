Pokémon TCG Pocket: Alle aktuellen & kommenden Events im Überblick

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Die Welt von Pokémon TCG Pocket von deNa bleibt auch im Sommer 2025 spannend und abwechslungsreich. Für Sammler, Strategen und Gelegenheitsspieler bietet das Spiel derzeit eine beeindruckende Auswahl an Events, Sets und Belohnungen – von Ultra Bestien bis hin zu niedlichen Evoli-Karten. Hier findest du den vollständigen Überblick über alles, was gerade läuft und was dich in den kommenden Wochen erwartet.

Live-Events in Pokémon TCG Pocket (Juni 2025)

Ultra Bestien Massenauflauf

23. – 29. Juni 2025 Ein Sturm aus Ultra Bestien überrollt die Wunderwahl!

Highlights: Erhöhte Erscheinungsraten für seltene Ultra Bestien wie Anego, Masskito und Schabelle

Erhöhte Erscheinungsraten für seltene Ultra Bestien wie Anego, Masskito und Schabelle Strategie: Nutze diese Woche gezielt, um dein Deck mit diesen mächtigen Karten zu verstärken – besonders im Ranked-Modus kann das einen echten Unterschied machen.

Evoli-Hain Release

Ab 26. Juni – bis 31. Dezember 2025 Das neue A3b-Set “Evoli-Hain” bringt frischen Wind ins Spiel – sowohl thematisch als auch strategisch:

Neue Karten: Evoli und seine Entwicklungen (Aquana, Nachtara, Flamara etc.) in stilisierten Illustrationen

Features: Solo-Missionen, Story-Sequenzen und interaktive Events im neuen Waldgebiet

Langzeitinhalt: Das Set bleibt bis Ende des Jahres aktiv, perfekt für langfristige Sammler.

Rang Match Saison 4

27. Juni – 27. Juli 2025 Im Wettkampfmodus treten Spieler weltweit mit A3b-Themendecks gegeneinander an:

Belohnungen: Neue Embleme, kosmetische Items & Booster

Neue Embleme, kosmetische Items & Booster Tipp: Konzentriere dich auf Decks rund um das neue Evoli-Set, da es vorteilhaft für diese Saison ist.

Vorschau: Kommende Events in Pokémon TCG Poket im Juli 2025

Pokusan Drop Event

2. – 12. Juli 2025 Ein Spezialevent rund um Pokusan:

Inhalte: Herausforderungen gegen Pokusan-Decks

Herausforderungen gegen Pokusan-Decks Belohnung: Exklusive Promo-Karten mit alternativen Artworks und limitierte Accessoires

Exklusive Promo-Karten mit alternativen Artworks und limitierte Accessoires Sammelreiz: Ideal für Spieler, die ihre Sammlung mit ästhetisch besonderen Karten erweitern möchten.

Sommer-Missionen

11. – 28. Juli 2025 Tägliche Logins und Missionen sorgen für Sommervibes:

Belohnungen: Pack-Sanduhren (Booster-Zeitverkürzer), Festival-Items & mehr

Pack-Sanduhren (Booster-Zeitverkürzer), Festival-Items & mehr Tipp: Login-Boni sind täglich unterschiedlich – regelmäßig einloggen lohnt sich doppelt!

Eevoli Wunderwahl Event

21. – 30. Juli 2025 Evolis großer Auftritt:

Thema: Erhöhte Chancen auf alle Evoli-eX Entwicklungen

Erhöhte Chancen auf alle Evoli-eX Entwicklungen Bonus: Spezielle Wunderwahl Tickets verfügbar – ideal zum gezielten Kartenziehen

Spezielle Wunderwahl Tickets verfügbar – ideal zum gezielten Kartenziehen Kosmetik: Limitierte Evoli-Avatare und Rahmen im Premium Shop

Premium Shop Rotation – Juli 2025

Auch der In-Game-Shop bekommt eine Auffrischung:

Hauptartikel: Kapu-Riki eX (A3a) als Highlight-Karte

Kapu-Riki eX (A3a) als Highlight-Karte Accessoires: Evoli-Kartenhülle, Evoli-Spielmatte, Poké-Flair-Designs

Evoli-Kartenhülle, Evoli-Spielmatte, Poké-Flair-Designs Verfügbarkeit: 1. Juli – 1. September 2025

