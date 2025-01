Großes Update für Pokemon TCG Pocket: Tausch-Funktion und Sinnoh-Erweiterung

Die Pokémon Company hat angekündigt, dass am 29. Januar ein Update für Pokemon TCG Pocket veröffentlicht wird, welches die mit Spannung erwartete „Tausch“-Funktion ins Spiel bringt. Am darauffolgenden Tag, dem 30. Januar, erscheint zudem die neue Erweiterung „Kollision von Raum und Zeit“, die eine Vielzahl neuer Karten bietet.

Die neue Tausch-Funktion ermöglicht es Spielern, ihre digitalen Pokemon-Karten mit Freunden zu tauschen und so ihre Sammlungen auf eine völlig neue Weise zu erweitern. Damit wird ein lang erwarteter Wunsch der Community erfüllt. Zum Start der Funktion können Karten aus den beliebten Erweiterungen „Unschlagbare Gene“ und „Mysteröse Insel“ getauscht werden. Die Pokémon Company hat zudem Pläne, die Auswahl an tauschbaren Karten in zukünftigen Updates zu erweitern, um eine noch größere Vielfalt und strategische Tiefe zu bieten.

Zu Beginn werden einige Karten vorerst nicht Tauschbar sein, wie zum Beispiel die Gold- oder Immersiv-Karten. Zudem müssen die getauschten Karten der selben Stufe entsprechen. Man tauscht also eine 3-Sterne-Karte gegen eine andere mit 3-Sternen.

Erweiterung „Kollision von Raum und Zeit“: Eine Reise in die Sinnoh-Region

Am 30. Januar erscheint die brandneue Erweiterung „Kollision von Raum und Zeit“, die Fans in die Sinnoh-Region entführt. Im Fokus stehen die legendären Pokémon Dialga und Palkia, die das Thema Raum und Zeit in den Mittelpunkt rücken. Die Erweiterung umfasst auch atemberaubende Kartenillustrationen weiterer beliebter Pokémon wie Chelast, Panflam, Plinfa und Lucario, die Fans nostalgisch an die Sinnoh-Region aus Pokemon Legenden: Arceus erinnern werden.

Zusätzlich zu den spannenden neuen Karten bringt die Erweiterung auch frische strategische Möglichkeiten für das Spiel, da Spieler neue Decks erstellen und mit ihnen experimentieren können. Die legendären Pokémon Dialga und Palkia dürften dabei besonders begehrt sein, da sie nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch starke Fähigkeiten ins Spiel bringen.

Pokemon TCG Pocket ist bereits jetzt für iOS über den App Store und für Android über Google Play verfügbar. Mit den neuen Funktionen und Inhalten bleibt das Spiel weiterhin ein absolutes Highlight für Sammler und Strategen gleichermaßen.