Neue Leaks zur Handelsfunktion in Pokemon TCG Pocket

Ein neuer Leak zum Pokemon Trading Card Game (TCG) gibt spannende Einblicke in eine kommende Handelsfunktion für das digitale TCG Pokemon TCG Pocket. Seit der Veröffentlichung dieses Spiels haben viele Spieler auf die Möglichkeit gewartet, ihre überschüssigen Karten mit anderen zu tauschen und so ihre Sammlungen zu vervollständigen. Diese Funktion, die bereits in den klassischen Pokemon-Spielen wie den Game Boy-Titeln eine zentrale Rolle spielte, scheint nun auch in die digitale Welt des TCG eingeführt zu werden.

Bereits 1996, mit der Veröffentlichung der ersten Pokemon-Generation, konnten Spieler über ein Kabel miteinander tauschen, um ihre Sammlungen zu erweitern. Diese Funktion wurde im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil der Pokemon-Spiele und hat sich bis in moderne Titel wie Pokemon GO fortgesetzt. Doch während die Spieler in anderen Teilen des Pokemon-Universums weiterhin miteinander handeln konnten, wurde die Pokemon TCG Pocket-Community bisher von dieser Funktion ausgeschlossen. Das hat die Spieler enttäuscht, da sie keine Möglichkeit hatten, Karten zu tauschen, die sie aus Boosterpacks oder Events erhalten hatten.

In einem neuen Leak, der von Twitter-Nutzer Centro Leaks veröffentlicht wurde, erfahren wir nun, dass der geplante Handel in Pokemon TCG Pocket auf Karten mit einer bestimmten Seltenheit beschränkt sein wird. Laut diesen Informationen wird der Handel nur mit Karten möglich sein, die entweder ein oder zwei Diamanten besitzen, sowie mit deren Entwicklungen. Auch Karten mit drei Diamanten und einem Silberrand, vier-Diamant-Ex-Karten und Ein-Stern-Nicht-Ex-Karten sollen gehandelt werden können. Doch eine Reihe von Karten wird vom Handel ausgeschlossen, darunter Karten mit zwei Sternen (also Full-Art-Ex-Karten), Trainerkarten und immersive Karten. Auch die besonders seltenen Ein-Kronen-Karten, also die Gold-Karten, können nicht gehandelt werden.

Wie sieht es mit Promo-Karten aus?

Besonders interessant ist, dass die Möglichkeit des Tauschs von Promo-Karten, die durch limitierte Events oder den In-Game-Shop erhalten werden, in diesem Leak nicht thematisiert wird. Diese Karten könnten möglicherweise eine Ausnahme darstellen, oder sie werden zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt. Die Details zur Funktionsweise des Handels sind noch vage, aber es scheint, dass Spieler nur in der Lage sein werden, Karten der angegebenen Seltenheiten zu tauschen, was den Handel in gewisser Weise einschränkt.

Obwohl Leaks immer mit Vorsicht zu genießen sind und bis zu einer offiziellen Bestätigung nicht als endgültig gelten sollten, ist dies nicht das erste Mal, dass Informationen über Einschränkungen beim Kartenhandel in Pokemon TCG Pocket an die Öffentlichkeit gelangt sind. Bereits im November des letzten Jahres hatte Centro Leaks in einem Tweet ähnliche Hinweise gegeben, die die heutigen Informationen bestätigen.

Da deNA, der Entwickler hinter Pokemon TCG Pocket, bereits angekündigt hat, dass die Handelsfunktion im Januar 2025 eingeführt wird, können Spieler nun sicher sein, dass sie bald mehr über diese heiß ersehnte Funktion erfahren werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Handel in der Praxis gestalten wird, aber die Fans können sich auf eine spannende Erweiterung ihres digitalen Kartenspiels freuen.