Startet die Xbox Game Pass Revolution? – Noch mehr Änderungen geleakt

Microsoft hat erst kürzlich drastische Änderungen für den Xbox Game Pass eingeführt. Vor allem die Preise sind nach oben gegangen! Ein Xbox-Insider weiß bereits mehr, welche Anpassungen helfen sollen, den XGP einen neuen Publikum näherzubringen. Immerhin sieht es derzeit nicht so aus, als ob man mehr Menschen anlocken möchte, um sich das Gaming-Abo zu holen.

Im Juli kündigte Microsoft bereits einige große Veränderungen für den Xbox Game Pass an. Diese beinhalten eine umfassende Preiserhöhung für alle Abonnements, außer dem Konsolen-Tarif. Ab September 2024 wird Xbox Game Pass Ultimate 17,99 Euro kosten, also 3 Euro mehr als bisher.

Eine weitere Neuerung betrifft die Veröffentlichung von Spielen am ersten Tag. Diese werden künftig nicht mehr im Standard-Tarif enthalten sein, sondern exklusiv für PC Game Pass und Ultimate-Abonnenten zur Verfügung stehen. Die Preiserhöhung trat am 10. Juli in Kraft, während die restlichen Änderungen im September folgen. Anscheinend waren das nicht alle Veränderungen und es kommt noch mehr.

Xbox Game Pass: Kommt ein reines Cloud-Abo?

Laut Jez Corden von Windows Central arbeitet Microsoft an weiteren Neuerungen. Eine davon ist ein reines Cloud-Abo, das günstiger als der derzeitige Xbox Game Pass Ultimate-Angebot sein soll. Ein Veröffentlichungsdatum für dieses neue Abo ist jedoch noch nicht bekannt.

Eine weitere mögliche Änderung betrifft den Xbox Game Pass Friends and Family Plan. Laut Corden (via WindowsCentral.com) gibt es Gerüchte, dass dieser zurückkehren könnte. Der Multi-Account-Plan wurde ursprünglich zwischen September 2022 und August 2023 getestet und war in Ländern wie Irland und Kolumbien verfügbar. Bis Anfang 2023 wurde er auf sechs weitere Länder ausgeweitet. Für etwa 25 Euro pro Monat konnten bis zu fünf Personen alle Vorteile des Xbox Game Pass Ultimate nutzen – günstiger als zwei separate Ultimate-Abonnements.

Was hat Microsoft vor?

Während die im Juli 2024 angekündigten Preiserhöhungen und Abo-Umstellungen hauptsächlich darauf abzielten, die Gewinnmargen zu optimieren, verfolgen die nun diskutierten Neuerungen ein anderes Ziel. Ein reines Cloud-Abo und ein Friends and Family Plan könnten dazu beitragen, den Xbox Game Pass für ein preisbewussteres Publikum attraktiver zu machen. Besonders für diejenigen, die keine Konsole kaufen möchten. Derzeit sieht es eher so aus, als würde die aktuelle Konsolen-Generation nicht mehr so stark nachgefragt sein wie zuvor PS4 und Xbox One.

Diese Anpassungen könnten Microsoft helfen, den Rückgang des Wachstums des Xbox Game Pass auszugleichen und neue Nutzergruppen zu erreichen. Mit einer breiteren Verfügbarkeit und attraktiveren Preisoptionen könnte der Service wieder auf Wachstumskurs gehen, anstatt die Kundschaft zu vergraulen.

Die möglichen Veränderungen beim Xbox Game Pass könnten mehr Flexibilität und Optionen bieten, falls Microsoft tatsächlich so agieren wird. Wenn du vor allem an Cloud-Gaming interessiert bist oder ein kostengünstiges Familien-Abo suchst, könnten diese neuen Pläne genau das Richtige für dich sein.

Doch wie so immer bei Gerüchten: Sie müssen zunächst offiziell bestätigt werden.