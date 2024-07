Verkaufszahlen: PS5 dominiert, Xbox Series und Switch straucheln

Laut den neuesten Schätzungen von VGChartz.com bleibt die PlayStation 5 (PS5) im Juni 2024 die meistverkaufte Konsole in Europa. Im Vergleich dazu verzeichnen Xbox Series X/S und Nintendo Switch einen deutlichen Rückgang. Was bedeuten diese Zahlen und was erwartet uns in der Zukunft? Hier erfährst du alles Wichtige.

Nüchtern betrachtet: Im Juni 2024 konnte die PlayStation 5 360.378 Einheiten in Europa verkaufen. Seit ihrer Einführung wurden insgesamt 19,74 Millionen PS5-Konsolen auf dem Kontinent verkauft. Trotz dieser starken Leistung sind die Verkaufszahlen im Vergleich zum Juni 2023 um 10,4 Prozent oder 41.999 Einheiten gesunken. Die Nachfrage bleibt jedoch hoch, und die PS5 führt weiterhin den Markt an. Im Vergleich zum Mai 2024 stiegen die PS5-Verkäufe im Juni um 55.000 Einheiten.

Nintendo Switch: Dramatischer Rückgang in Europa

Die Nintendo Switch, einst die unangefochtene Spitze in solchen Vergleichen, erlebte im Juni 2024 einen drastischen Einbruch. Mit 149.298 verkauften Einheiten verzeichnete die Switch einen Rückgang von 54,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat wurden 19.000 Konsolen weniger verkauft. Insgesamt wurden bisher 36,27 Millionen Switch-Konsolen in Europa verkauft.

Ist der Einbruch besorgniserregend? Nein! Immerhin ist die Switch im Vergleich zur PS5 und Xbox Series X/S hier die „älteste“ Konsole und erschien bereits Anfang 2017, während die Mitbewerber im November 2020 erschienen sind. Und da auch nur begrenzt, weil die Nachfrage nicht im Einklang mit dem Angebot übereinstimmte.

Xbox Series X/S strauchelt dahin

Noch härter traf es die Xbox Series X/S. Im Juni 2024 wurden nur 85.689 Einheiten verkauft, was einem Rückgang von 52,2 Prozent entspricht. Gegenüber dem aktuellen Vormonat verzeichnete die aktuelle Xbox-Konsole jedoch einen leichten Anstieg von 19.000 Einheiten. Seit ihrer Markteinführung wurden insgesamt 7,78 Millionen Konsolen verkauft. Die Xbox hat es schwer, sich im hart umkämpften europäischen Markt zu behaupten. Microsoft hat anscheinend bereits Pläne für die Zukunft, die nicht unbedingt auf den Verkauf von Xbox-Hardware abzielt. Anscheinend stehen nur noch Game Pass und Cloud-Gaming im Fokus.

Wann werden Xbox-Verkaufszahlen jemals wieder besser? Das dürfte sich wohl erst 2026 ändern, falls eine neue Xbox-Konsole samt neuen Call of Duty erscheint.

Historischer Verkaufszahlen-Vergleich: PS5 und Xbox Series gegenüber PS4 und Xbox One

Ein Blick auf die Verkaufszahlen zeigt, dass die PS5 im Juni 2024 193.000 Einheiten weniger verkaufte als die PS4 im Juni 2017. Auch die Xbox Series X/S schnitt schlechter ab als die Xbox One im gleichen Monat, mit 52.000 Einheiten weniger Verkäufen. Diese Zahlen unterstreichen die Herausforderungen, vor denen die aktuellen Konsolen stehen.

Ob die Xbox Series X/S die Xbox One überhaupt übertreffen kann, wird sich weisen, wie lange Microsoft an dieser Konsole festhalten wird. Bisherige Vergleiche haben gezeigt, dass die Xbox Series X/S in puncto Verkaufszahlen die Xbox One wohl nicht übertreffen wird.

Bei der PS5 hat die PS4 ordentlich vorgelegt. Immerhin wurden weltweit über 117,18 Millionen verkauft. In Europa – nach Schätzungen – 45,854 Millionen Stück. Die PS5 hat noch nicht einmal die Hälfte erreicht und wird wohl 2027 bzw. 2028 von einer möglichen PlayStation 6 abgelöst. Wir werden sehen wohin die Reise hingeht. Derzeit sieht es einfach nicht so aus, als würde die aktuelle PlayStation- und Xbox-Generation ihre Vorgänger übertreffen.