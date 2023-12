Xbox-Verkäufe in Europa: Warum die Series X/S hinter der Xbox One zurückliegt

Im hart umkämpften europäischen Konsolenmarkt prägt der Wettbewerb zwischen der Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch weiterhin das Geschehen. Der Blick auf 37 Monate Verkaufshistorie seit dem Start der aktuellen Xbox Series X/S im Vergleich zur Xbox One bietet aufschlussreiche Einblicke und zeigt, dass die neue Xbox-Generation in puncto Verkaufszahlen zurückliegt.

Bis November 2023 verkaufte die Xbox Series X/S insgesamt 6,99 Millionen Einheiten in Europa, während die Xbox One 7,23 Millionen Einheiten absetzte. Der Abstand zwischen den Konsolen wuchs letzten Monat um 127.009 Einheiten zugunsten der Xbox One. Innerhalb des letzten Jahres übertrumpfte die Xbox One die Xbox Series X/S um 634.008 Einheiten.

Europa-Verkaufszahlen zeigen: Xbox Series X/S liegt hinter der Xbox One zurück!

Die Xbox One erreichte in Europa beachtliche Verkaufsmeilensteine: 8 Millionen Einheiten im 39. Monat, 10 Millionen im 50. und 12 Millionen im 62. Monat – insgesamt 14,86 Millionen verkaufte Einheiten.

Im Gegensatz dazu muss die Xbox Series X/S noch 7,87 Millionen Einheiten aufholen, um die lebenslangen Verkäufe der Xbox One in Europa zu erreichen.

Warum die geringere Beliebtheit der Xbox Series X/S?

Die Verkaufstrends deuten darauf hin, dass die Xbox Series X/S in Europa zu ähnlichen Zeitpunkten ihres Lebenszyklus im Vergleich zum Vorgänger weniger Anklang findet. Mögliche Gründe hierfür könnten unterschiedliche Verbraucherpräferenzen, Titelverfügbarkeit, Preisstrategien und die Evolution von Spieletechnologien sein.

So oft verkauften sich Xbox-Konsolen bisher:

Xbox : 24,65 Millionen

: 24,65 Millionen Xbox 360 : 85,73 Millionen

: 85,73 Millionen Xbox One : 57,96 Millionen

: 57,96 Millionen Xbox Series X/S: 25,37 Millionen (Stand Ende November 2023)

Bisher konnte die Xbox Series X/S weltweit Verkaufszahlen von 25,37 Millionen Konsolen erreichen (via VGChartz.com). Im gleichen Zeitraum, bis Ende November 2023, konnte sich die PlayStation 5 von Sony 48,93 Millionen Mal verkaufen. Kurz vor Weihnachten meldete Sony Interactive Entertainment (SIE), dass die 50-Millionen-Marke überschritten wurde.

Vielleicht ändern Preisänderungen etwas. Kurz vor Weihnachten setzte Microsoft den Preis der leistungsstärkeren Konsolen-Version, der Xbox Series X, auf 400 Euro herab. Damit liegt man 150 Euro unter einer vergleichbaren PS5 (Slim) mit Laufwerk. Den größten Kritikpunkt, den die aktuelle Xbox-Generation einstecken muss: Es fehlen exklusive Titel, die die Konsole pushen. Starfield von Bethesda hätte ein solches Spiel sein können, begeisterte allerdings doch eher die PC-Freunde. Vielleicht lockt ein möglicher Mandalorian-Shooter von id Software mehr Spieler auf die Xbox Series und beflügelt deren Verkaufszahlen.