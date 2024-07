Stoppt Microsoft Xbox-Vermarktung in Europa? – Game Pass und Cloud im Fokus

Microsoft hat jüngst Änderungen im Xbox Game Pass per 10. Juli bestätigt. So wird das Gaming-Abo etwas teurer. Doch die Überlegungen gehen anscheinend weiter. Microsoft zieht womöglich einen radikalen Schritt: Die Vermarktung der Xbox-Konsolen in ausgewählten Märkten Europas, des Nahen Ostens und Asiens könnte eingestellt werden. Stattdessen könnte sich das Unternehmen aus Redmond (USA) verstärkt auf den (Xbox) Game Pass, Cloud-Gaming, PC und Xbox-Controller konzentrieren.

Xbox bleibt natürlich ein wichtiger Bestandteil von Microsofts Gaming-Strategie, vor allem nach der Übernahme des Call of Duty-Publishers Activision-Blizzard, doch der Fokus dürfte in Zukunft wo anders liegen. Der Wert traditioneller Konsolen hat für Microsoft abgenommen, dass bemerkte man bereits im Xbox One-Zeitalter, als man die PS4 „davonziehen“ lies. Das Gaming-Abo-über-Alles-Prinzip könnte bei Xbox bald eintreffen.

Laut Tom Warren von TheVerge.com könnte Microsofts neuer Geschäftsplan die Vermarktung der Xbox-Konsolen in bestimmten EMEA-Märkten drastisch reduzieren. Warren konnte diese Information zwar nicht vollständig verifizieren, doch eine angebliche Quelle bestätigte, dass Microsoft diesen Schritt aufgrund enttäuschender Verkaufszahlen der Xbox Series X/S in diesen Regionen plant. Stattdessen möchte das Unternehmen seine Ressourcen auf Game Pass und verwandte Dienste konzentrieren.

Xbox: Game Pass und Cloud-Gaming im Mittelpunkt

Microsoft hat kürzlich angekündigt, dass Game Pass und Xbox Cloud Gaming auf ausgewählten Amazon Fire TV-Geräten verfügbar sein werden. Dies bedeutet, dass keine Xbox-Konsole mehr erforderlich ist, um diese Dienste zu nutzen. Dieser Schritt zeigt deutlich, dass Microsoft seine Gaming-Strategie auf flexiblere und zugänglichere Plattformen ausrichtet.

In einem weiteren Schritt hat Microsoft bekannt gegeben, dass die Preise für Game Pass erneut steigen werden. Gleichzeitig wird das Basis-Konsolenpaket Xbox Game Pass eingestellt und durch das neue Xbox Game Pass Standard ersetzt, das keine Day-One-Veröffentlichungen mehr enthält. Diese Änderungen unterstreichen Microsofts Bestreben, die Nutzerbasis für seine Abo-Dienste zu erweitern und gleichzeitig die Rentabilität zu steigern.

Was bedeutet das für dich?

Falls du ein Xbox-Fan bist, könnte diese Nachricht überraschend sein. Microsoft setzt jetzt stärker auf flexible Gaming-Lösungen. Du musst keine Konsole besitzen, um die neuesten Spiele zu genießen. Mit Game Pass und Cloud-Gaming kannst du Spiele auf verschiedenen Geräten erleben, sei es auf deinem PC, Smartphone und natürlich auf deinem Fernseher.

Microsofts Entscheidung, die Vermarktung der Xbox in ausgewählten Märkten zurückzufahren, zeigt, wie sich die Gaming-Industrie verändert. Traditionelle Konsolen verlieren an Bedeutung, während flexible und zugängliche Gaming-Optionen immer beliebter werden. Das musste auch schon Sony spüren, immerhin ist die PS5 seit beinahe 4 Jahren am Markt, aber die Spielerbasis ist auf der PS4 (2013 erschienen) noch immer größer! Auch hier gab es einige Veränderungen in puncto PlayStation Plus.

Wird PlayStation und Nintendo alleine den Konsolenmarkt bedienen? Nein, auch Microsoft möchte in Zukunft weitere Xbox-Konsolen auf den Markt bringen. Angeblich soll eine neue Xbox-Heimkonsole bereits 2026 veröffentlicht werden. Früh genug, um den Start der PS6 zuvorzukommen. Außerdem gab es – die letzten Jahre – immense Gerüchte rund um einen Xbox-Handheld, der leistungsstark und vor allem mit den Xbox Game Pass-Spielen kompatibel sein soll. Bis jetzt gab es nur noch keine offizielle Ankündigung dazu.