Kostenlose PS Plus Premium-Codes erhalten? – So funktioniert es

Sony Interactive Entertainment (SIE) überrascht derzeit viele PlayStation-Benutzer mit einem besonderen Geschenk: kostenlose PS Plus Premium Codes! Zumindest sieht man davon immer mehr Screenshots auf Reddit und Co. Das musst du wissen, um von diesem Angebot zu profitieren.

Wie du zu dieser besonderen Ehre kommst? Sony sendet über PSN-Benachrichtigungen kostenlose 14-Tage-PS-Plus-Premium-Codes an Benutzer, deren Abonnement kürzlich abgelaufen ist. Ein User namens „BusNo1748“ berichtete auf Reddit.com, dass er direkt nach dem Ablauf seines vorherigen PS-Plus-Abonnements eine Benachrichtigung auf seiner PS5 erhielt. Zwei Tage später löste er den Code erfolgreich ein.

Dieses Angebot richtet sich vor allem an diejenigen, deren PS Plus-Abonnement abgelaufen ist. Damit ist klar: Halte Ausschau in deinen PS5-Benachrichtungen, wenn du dein Abo kürzlich beendet hast. Auch PlayStation 5-Spieler, die bisher kein PS Plus hatten, könnten diese 14-tätige Testversion wahrscheinlich bekommen. Damit möchte Sony wohl mehr PS5-Spieler dazu bringen, einen Überblick über die Vorteile von PS Plus Premium zu geben.

Was bietet PS Plus Premium?

Mit einem 14-tägigen PS Plus Premium-Abonnement erhältst du Zugriff auf eine riesige Bibliothek an PS4- und PS5-Spielen. Zu den neuesten Ergänzungen gehören beliebte wie u.a.:

Monster Hunter Rise

Football Manager 2024

Crusader Kings III

Anno 1800

Far Cry 4

Das beste daran? Du kaufst die Katze nicht im Sack, ähnlich wie beim Xbox Game Pass – der übrigens ab September teurer wird. PS Plus Premium kostet aktuell 151,99 Euro für ein volles Jahr. Das sind 12,66 Euro pro Monat. Der Spielekatalog ändert sich regelmäßig. Die Auswahl ist riesig. Eine komplette Übersicht gibt es auf PlayStation.com.

Monatliche Gratis-Spiele

Als PS Plus Premium-Abonnent bekommst du außerdem Zugriff auf die monatlichen Gratis-Spiele, die bereits für PS Plus Essential-Nutzer verfügbar sind. Im Juli 2024 kannst du die folgenden Spiele kostenlos herunterladen:

Borderlands 3 – Ein actiongeladenes Rollenspiel von Gearbox Software und 2K.

– Ein actiongeladenes Rollenspiel von Gearbox Software und 2K. NHL 24 – Eine realistische Eishockey-Simulation von EA Vancouver und EA Sports.

– Eine realistische Eishockey-Simulation von EA Vancouver und EA Sports. Among Us – Ein spannendes Online-Multiplayer-Spiel von Innersloth, bei dem du herausfinden musst, wer der Verräter in deiner Crew ist.

Diese Spiele stehen bis Montag, den 5. August 2024, zum Download bereit.

Kostenlose PS Plus Premium Codes mit Hintergedanken!

Sony zeigt sich großzügig und möchte sowohl neue als auch zurückgekehrte Benutzer von den Vorteilen eines PS Plus-Abonnements überzeugen. Achte auf deine PSN-Benachrichtigungen und nutze die Chance, eine 14-tägige PS Plus Premium-Mitgliedschaft kostenlos zu testen. Andere Hobbies solltest du in diesem Zeitraum ausschließen können, denn der Spielekatalog ist wirklich riesig!