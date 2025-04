PS Plus und Game Pass „nicht die Zukunft des Gamings“ – sagt US-Analyst

Abo-Dienste wie PS Plus und Xbox Game Pass stagnieren. Monatliche Spiele-Flatrates wie PlayStation Plus oder Xbox Game Pass galten lange als das nächste große Ding im Gaming. Doch laut dem bekannten US-Analysten Mat Piscatella von Circana ist dieses Geschäftsmodell mittlerweile an seine Grenzen gestoßen. In einem neuen Beitrag erklärt er: Abo-Modelle seien „sicherlich nicht die Zukunft des Gamings“.

Was steckt hinter der Aussage? Laut Piscatella haben sich die Ausgaben der US-Spieler für Abo-Dienste wie PS Plus und Game Pass seit 2021 kaum verändert. Nur einmal, zum Release von Call of Duty: Black Ops 6, sei ein kurzfristiger Anstieg von 14 Prozent zu beobachten gewesen. Soweit so gut.

Dabei sind die Preise in diesem Zeitraum sogar gestiegen, das bedeutet: Obwohl die Einnahmen stabil bleiben, zahlen die Spieler mehr. Ein klares Zeichen dafür, dass das Wachstum stagniert.

Sony wurde in der Vergangenheit oft dafür kritisiert, seine eigenen Blockbuster wie Spider-Man 2 oder God of War Ragnarök nicht direkt zum Release in PS Plus Premium anzubieten, anders als Microsoft mit dem PC/Xbox Game Pass. Doch rückblickend könnte sich genau das als die nachhaltigere Strategie erweisen.

Sony setzt stattdessen auf hochwertige Spieleverkäufe und ein starkes Backlog im Abo – wie sich zeigt, mit Erfolg. Denn trotz wachsender Konkurrenz bleibt der PlayStation-Konzern wirtschaftlich stabil und spart sich kostspielige Deals, um große Titel zu subventionieren.

US spending on video game subscriptions had been basically flat for years following 2020-21 growth, only boosted by 12% in Q4 thanks to CoD going to Game Pass.

Subscriptions are certainly not THE future of gaming (although they can continue to be part of it).

