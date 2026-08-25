Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei PlayStation Plus steht der nächste Wechsel unmittelbar bevor. Die drei Spiele für August können nur noch wenige Tage zur Bibliothek hinzugefügt werden, während Sony die September-Auswahl bislang nicht offiziell vorgestellt hat.

Jetzt ist allerdings – wie immer – der Insider billbil-kun aufgetaucht. Der Dealabs-Insider hat in den vergangenen Jahren zahlreiche PS-Plus-Aufstellungen korrekt vor der offiziellen Bekanntgabe verraten. Diesmal veröffentlicht er gleich die komplette Liste und das ausgerechnet während des laufenden „PlayStation Blackout„. Sony selbst schweigt bislang noch.

Diese drei Spiele sollen im September bei PS Plus erscheinen

Nach Informationen von billbil-kun bei Dealabs besteht die September-Auswahl aus:

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Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Chained Echoes (PS4, auf PS5 spielbar)

(PS4, auf PS5 spielbar) Wobbly Life (PS5, PS4)

Alle drei Titel sollen ab dem 01. September 2026 für Mitglieder von PlayStation Plus Essential verfügbar sein. Wie üblich können auch Abonnenten von Extra und Premium die monatlichen Spiele beanspruchen. Der Leak nennt den 06. Oktober als Ende des Angebots.

Wichtig: Zum aktuellen Zeitpunkt handelt es sich weiterhin um einen Leak. Sony hat die September-Spiele am 25. August noch nicht offiziell bestätigt. Die offizielle Vorstellung wird für Mittwoch, den 26. August erwartet.

Sniper Elite: Resistance ist der größte Name im September

Der prominenteste Titel dürfte Sniper Elite: Resistance sein. Rebellions Shooter erschien erst am 30. Januar 2025 und kostet im PlayStation Store regulär 59,99 Euro (AT-Preis). Das Spiel ist für PS4 und PS5 erhältlich und wurde zusätzlich für die PS5 Pro optimiert.

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Als Spieler übernimmst du die Rolle von Harry Hawker und kämpfst im besetzten Frankreich gegen die Nazis. Die bekannten Elemente der Serie bleiben erhalten. Große Levels lassen verschiedene Vorgehensweisen zu, Schleichen spielt eine wichtige Rolle und natürlich kehrt auch die detaillierte „X-Ray Kill Cam“ zurück. Wer Sniper Elite 5 (wie ich) gespielt hat, sollte sich entsprechend schnell zurechtfinden.

Neben der Kampagne gibt es Koop, kompetitiven Multiplayer mit bis zu 16 Spielern und erneut den „Axis Invasion Mode“. Dabei kann ein anderer Spieler in deine Kampagne eindringen und Jagd auf dich machen. Hört sich lustig an.

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Chained Echoes ist der Geheimtipp der Auswahl

Deutlich kleiner, aber keineswegs uninteressant ist Chained Echoes. Das Rollenspiel von Matthias Linda erschien Ende 2022 und orientiert sich optisch stark an klassischen 16-Bit-JRPGs. Hinter der Retro-Grafik steckt allerdings ein modernes Rollenspielsystem mit rundenbasierten Kämpfen, verschiedenen Charakteren und sogar steuerbaren Mechs.

Im Mittelpunkt steht der Kontinent Valandis, auf dem drei Königreiche seit Generationen miteinander im Konflikt liegen. Im PlayStation Store kommt Chained Echoes auf eine außergewöhnlich hohe Nutzerwertung von aktuell 4,75 von 5 Sternen. Die PlayStation-Version kostet normalerweise 24,99 Euro (AT-Preis).

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Einen kleinen Haken gibt es: Im PlayStation Store existiert derzeit lediglich eine native PS4-Version. Diese lässt sich über die Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der PS5 spielen. Gerade für RPG-Fans könnte Chained Echoes damit sogar das interessanteste Spiel der September-Auswahl werden. Falls du PlayStation aktuell nicht boykottierst, aufgrund des Disc-Aus im Jahr 2028.

Wobbly Life dürfte vor allem im Koop funktionieren

Der dritte Titel schlägt eine komplett andere Richtung ein. Wobbly Life ist eine offene Sandbox, in der bis zu vier Spieler gemeinsam eine ziemlich alberne Spielwelt erkunden können. Ihr verdient gemeinsam Geld mit verschiedenen Jobs, kauft Häuser, Fahrzeuge und Kleidung oder beschäftigt euch mit Minispielen. Online-Koop wird ebenso unterstützt wie lokaler Splitscreen für bis zu vier Personen.

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Die PlayStation-Version erschien erst im September 2025 und kostet regulär 24,99 Euro (AT-Preis). Im PlayStation Store erreicht das Spiel aktuell 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 16.000 Bewertungen. Wer etwas im Stil von Human: Fall Flat mit offener Spielwelt und vielen Beschäftigungen sucht, dürfte hier am ehesten fündig werden.

Der Leak kommt mitten im PlayStation Blackout

billbil-kun selbst hebt in seiner Veröffentlichung hervor, dass er die September-Spiele während dieses Blackouts verrät. Einen Zusammenhang zwischen der PS-Plus-Auswahl und dem Protest gibt es allerdings nicht. Der Insider besitzt zwar eine sehr gute Trefferquote bei PlayStation-Leaks, offiziell wird die Liste erst, wenn Sony sie selbst veröffentlicht. Bis dahin kannst du als PS-Plus-Mitglied noch die August-Spiele Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk und Signalis beanspruchen.

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