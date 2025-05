PlayStation Plus im Mai 2025: Alle neuen Titel im Game- und Classics-Katalog

Sony hat endlich die neuen Titel für den PlayStation Plus Game- und Classics Katalog für Mai 2025 bekannt gegeben, die ab dem 20. Mai verfügbar sein werden. PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnenten können sich auf eine Vielzahl von Spielen freuen, die sowohl brandneu als auch nostalgisch sind. Hier sind die Highlights der kommenden Monat:

PlayStation Plus: Neue Titel im Game-Katalog

Battlefield V (PS4)

Schlittert direkt in den Zweiten Weltkrieg mit Battlefield V, das zurück zu den Wurzeln der Serie geht und eine nie dagewesene Darstellung des Konflikts bietet. Kämpft im Multiplayer-Modus in den riesigen Grand Operations oder schließt euch einem Team in der kooperativen Mode „Combined Arms“ an. Die Solo-Kampagne „War Stories“ bietet zudem packende Erlebnisse. Und natürlich gibt es auch den Battle Royale-Modus Firestorm.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS5, PS4)

Wer sich den schaurigen Mini-Games aus dem Universum von Five Nights at Freddy’s stellen möchte, bekommt mit der „Full Time Edition“ die Chance, sich in verschiedenen Grusel-Szenarien zu behaupten. Von der Reparatur von Animatronics bis zu gruseligen Nächten als Sicherheitsbeamter ist alles dabei – auch in der PS VR2-Version für noch mehr Grusel.

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS5, PS4)

Ein taktisches RPG, das euch in eine düstere Welt voller Monster und unbarmherziger Dungeons führt. Als Söldner könnt ihr euch den schlimmsten Gefahren stellen und Entscheidungen treffen, die euer Schicksal bestimmen.

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS5, PS4)

Für Fighting-Fans bietet Granblue Fantasy Versus: Rising ein einfaches, aber tiefgehendes Kampfsystem, das sowohl Anfänger als auch Veteranen anspricht. Stellt euch den Herausforderungen eines actiongeladenen Abenteuers, das in einer fantastischen Welt spielt.

HUMANKIND (PS5, PS4)

Baut eure eigene Zivilisation auf! HUMANKIND lässt euch verschiedene Kulturen vereinen und die Geschichte umschreiben, von der Antike bis zur modernen Ära.

SAND LAND (PS5, PS4)

Das neue Action-RPG von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama führt euch in die Wüste. Ihr begleitet die Charaktere Beelzebub, Thief und Sheriff Rao auf einer Reise, um die „Legendary Spring“ zu finden – eine epische Suche, die euch durch gefährliche Banditen und wilde Tiere führt.

Soul Hackers 2 (PS5)

Erkundet in diesem Sci-fi Mystery-Spiel die digitale Welt, in der der Kampf zwischen zwei geheimen Gesellschaften das Schicksal der Menschheit entscheidet. Ein düsterer, neo-noir Thriller erwartet euch.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS5, PS4)

Die S.T.A.L.K.E.R.-Trilogie kommt in einer neuen Version, die die Kultspiele für die aktuelle Generation aufbereitet. Taucht tief in die Zone ein, kämpft gegen Mutanten und löst die düsteren Geheimnisse einer post-apokalyptischen Welt.

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5)

Ein Farming Simulator, der den Charme der ursprünglichen A Wonderful Life-Version zurückbringt. Kultiviert Felder, züchtet Tiere und schafft eine Generationen übergreifende Geschichte über Familie und Freundschaft in der idyllischen Stadt Forgotten Valley.

Klassiker im Classics Catalog (nur für Premium-Nutzer):

Battle Engine Aquila (PS5, PS4)

Taucht ein in ein strategisches Spiel, in dem ihr als Hawk Winter das Schicksal eines gestrandeten, überfluteten Planeten bestimmt. Kämpft mit mächtigen Luft- und Landmaschinen in einer epischen Schlacht um das Überleben der letzten Ressourcen.