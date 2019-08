Phil Spencer hat in letzter Zeit die Runde gemacht und einiges über die Xbox der nächsten Generation und über ein Versagen der Marke in der Vergangenheit verloren. Jetzt spricht er über ein bisschen Vergangenheit und ein bisschen Zukunft im Konzept des Cloud-Gaming. Es bleibt abzuwarten, ob es sich um eine bedeutende Veränderung für die Branche oder um etwas mehr als eine sehr teure Nebengeschichte handelt. Was auch immer kommt, eine Sache, die Spencer denkt, ist, dass sie unsere traditionellen Konsolenerfahrungen nicht so schnell ersetzen wird.

In einem Interview mit Gamepot sagte Spencer, dass er Cloud-Gaming für die Zukunft als unvermeidlich ansah, aber dass es noch lange dauern würde, bis diese Erfahrung die Konsolen ersetzen würde. Er sagte, dass die Art der Dinge, für die xCloud ausgelegt ist, Bequemlichkeit und einfacher Zugriff, nicht unbedingt mit den speziellen Funktionen und technischen Fähigkeiten von beispielsweise der Xbox One X überlappt.

„Mit xCloud bauen wir eine praktische Funktion auf, mit der du deine Xbox-Erfahrung mitnehmen kannst. Das heißt, aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf das Telefon, und die Erfahrung ist nicht die gleiche wie bei der Ausführung der Spiele auf einer Xbox One X. Ich möchte nicht sagen, dass es sich um eine 8k-120-Hertz-Sache handelt. Das ist nicht das, was wir tun. Wir bieten Ihnen Bequemlichkeit und Auswahl auf deinem Telefon. „

Spencer hat bereits in der Vergangenheit erwähnt, dass er den großen Segen von xCloud als Erreichen von Bereichen ansieht, in die dedizierte Konsolen nicht eindringen konnten. Das wird natürlich zu Kompromissen mit Dingen wie Macht führen. Was auch immer passiert, es wird interessant sein zu sehen, wohin die Zukunft führt. Cloud-Gaming steckt derzeit sicher noch in den Kinderschuhen. Da geht noch mehr!