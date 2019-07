Share on Facebook

Microsoft experimentiert mit Prototypen von Xbox-Controllern für Telefone und Tablets. Die Controller werden an den Seiten der Geräte angebracht, um eine Erfahrung zu bieten, die der von Nintendo Switch ähnelt. „Der Erfolg des Switches ist ein Beweis für den Wert des mobilen Spielens mit physischen Steuerelementen“, erklärt ein von Windows Central entdecktes Microsoft-Forschungspapier.

Microsoft hat mit einer Vielzahl von Einschubgriffen experimentiert, mit denen die Anhänge weitaus flexibler und weniger sperrig werden können als mit Lösungen wie GameCase, GameVice und ION iCade Mobile. Microsoft Research hat diese Prototyp-Controller bereits im Oktober erstmals dokumentiert, und jetzt hat Microsoft die Idee sogar patentiert.

Die Patente und Forschungen bedeuten nicht zwangsläufig, dass wir diese Controller rechtzeitig vor dem Start des xCloud-Game-Streaming sehen. Das Unternehmen aus Redmond (USA) hat jedoch in den letzten Jahren seine Forschungsabteilung überarbeitet, um sicherzustellen, dass seine Erfindungen Realität werden. Diese Prototypen sehen nach einer weitaus besseren Lösung aus, als einen separaten Xbox-Controller anzuschließen oder sich bei Spielen auf Touchscreen-Steuerelemente zu verlassen.

Microsoft arbeitet an einem Touch Adaptation Kit für xCloud, damit Entwickler ihre Spiele berührungsfreundlicher gestalten können. Das Unternehmen hat seinen Cloud-Gaming-Service jedoch stets öffentlich demonstriert, indem ein Xbox-Controller an ein Android-Handy angeschlossen wurde. Wir haben darauf gewartet, dass ein Unternehmen ein gutes Controller-Design für Handys entwickelt, und MS ist möglicherweise gerade bereit, diese Lücke zu schließen. Microsoft stellt auch das beste Pro-Gamepad (den Xbox Elite-Controller) her, sodass die Erweiterung auf Telefone und Tablets der nächste logische Schritt wäre.

Wir werden sehen ob diese Variante eines Smartphone-Controllers von Xbox für xCloud kommen wird. Spannend, oder? Immer die neuesten Xbox-Games (im Abo mit dem Xbox Game Pass) auch unterwegs am Tablet zocken. Why not!