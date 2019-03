In der aktuellen Episode von Inside Xbox gab Microsoft bekannt, dass Project xCloud, der ehrgeizige Cloud-Streaming-Dienst, den sie im letzten Jahr angekündigt hatten, noch in diesem Jahr öffentliche Betas erhalten wird.

Das ist ein gutes Zeichen, wenn sich Microsoft bereit dazu fühlt den Dienst an die Öffentlichkeit zu bringen, auch wenn es nur eine Beta ist. Vielleicht erhöht auch Google den Druck auf die Redmonder, welche ebenfalls einen Gaming-Streaming-Dienst in Kürze bringen. Der einzig aktive Streaming-Dienst, welcher bereits verfügbar ist, PlayStation Now, wird dadurch sicherlich auch in die Expansion getrieben. Angebot in dieser Sache wird gut tun und die Preise niedrig halten.

Einen genauen Start-Termin für den Beta-Test des „Projekt xCloud“ gibt es noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden!