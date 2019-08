Wie Microsoft – nach anfänglichen Gerüchten – bestätigt hat, wird es ein Xbox One X-Bundle zum Start von Gears 5 (Gears of War 5) geben. Darüber hinaus wird der Controller in diesem Bundle auch als seperate Einheit zum Verkauf angeboten.

Neben der Xbox One X samt Gears 5 (und allen Vorgängern) für rund 499 Euro wird es den Controllers im Gears-Feeling für rund 74 Euro geben. Microsoft startet jedoch auch andere Artikel im Look and Feel des Spiels. So wird es eine Tastatur und Maus, ein Headset und eine externe Festplatte geben, damit alles zusammenpasst. All diese Produkte kann man schon vorab auf der Xbox-Webseite begutachten.

Derzeit sind die Artikel auf Amazon.de noch nicht vorbestellbar, aber haltet die Augen offen und speichert euch diesen Link.

Gears of War 5 startet am 10. September 2019 für Xbox One (X) und Windows PC.