Wolfenstein-Spiel für Xbox kostenlos – So sicherst du dir das Angebot

Gute Nachrichten für Xbox-Spieler: Für kurze Zeit kannst du dir Wolfenstein: The Old Blood komplett kostenlos sichern – und das sogar ohne Xbox Game Pass! Doch es gibt eine kleine Voraussetzung. Wir verraten dir, wie du das Spiel bekommst und ob sich der Download lohnt.

Wie bekommst du Wolfenstein: The Old Blood gratis?

Das Angebot gilt für alle Xbox-Nutzer mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft. Dank Prime Gaming kannst du den Bethesda-Shooter kostenlos über den Microsoft Store herunterladen. Doch beeil dich – die Aktion läuft nur bis 21. April. Einmal gesichert, gehört das Spiel dauerhaft dir, selbst wenn du dein Prime-Abo später kündigst.

Bei Wolfenstein: The Old Blood handelt es sich um ein Prequel zu Wolfenstein: The New Order aus dem Jahr 2014. Du schlüpfst erneut in die Rolle von B.J. Blazkowicz und kämpfst gegen das Regime, während du eine geheime Waffe in einer Festung aufdeckst. Das Gameplay setzt auf klassische Shooter-Action, gepaart mit Stealth-Elementen und einem düsteren Setting.

Mit einer Metacritic-Wertung von 76 konnte das Spiel solide Kritiken einfahren, auch wenn es nicht ganz an die großen Highlights der Serie heranreicht. Fans von actiongeladenen Singleplayer-Shootern mit einer spannenden Story werden aber definitiv auf ihre Kosten kommen. Die düstere Atmosphäre sorgt für eine intensive Spielerfahrung, während abwechslungsreiche Schauplätze für Spannung sorgen. Besonders die gut gestalteten Levels machen den Titel zu einem echten Klassiker, der genau das liefert, was Fans von linearen Shootern lieben.

Lohnt sich der Download?

Wer Lust auf einen intensiven First-Person-Shooter mit packender Story hat, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Die Spielzeit liegt bei etwa 6 bis 8 Stunden, doch wer alle Geheimnisse entdecken will, kann bis zu 20 Stunden investieren.

Normalerweise kostet das Spiel 19,99 Euro im Microsoft Store bzw. auf Steam. Und falls du es bereits über Xbox Game Pass gespielt hast, kannst du es jetzt für immer behalten.