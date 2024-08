Werden Xbox-Spiele für die PS5 bei der Gamescom enthüllt?

Immer mehr exklusive Xbox-Spiele finden den Weg auf die PS5. Seit einigen Tagen macht die Runde, dass Forza Horizon 5 auf die PlayStation 5 kommen wird. Mehrere Gaming-Insider wie „Shinobi602“ schießen sich darauf ein und scheinen sich sicher darüber. In den letzten Monaten gab es bereits einige Xbox-Titel, die den „Sprung“ auf die PS5 erfolgreich geschafft haben, darunter Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded und Sea of Thieves.

Shinobi602 hat auf den ResetEra-Foren angedeutet, dass nächste Woche (bei der Gamescom) eine Ankündigung erfolgen über weitere Xbox-Spiele für PS5 erfolgen wird.

Halo oder Hellblade 2 für die PS5?

„Nicht Forza Horizon 5“, so die Meinung eines gut vernetzten Microsoft-Insiders, Jez Corden von WindowsCentral.com. Er sieht andere Xbox-Spiele, die in naher Zukunft für die Sony-Konsole erscheinen werden. Corden glaubt jedoch, dass Forza Horizon 5 in Zukunft ein guter Kandidat für die PS5 wäre, aber jetzt noch nicht.

Seine Alternativen? Corden nennt Halo: The Master Chief Collection und Senua’s Saga: Hellblade 2 als mögliche Kandidaten. Das Halo-Spiele für die PS5 kommen werden, wäre jetzt kein neues Gerücht. Dieses kursiert seit beinahe 2 Monaten.

Xbox als Publisher für neue PS5-Spiele

Microsoft macht keinen Hehl daraus, wie ihre Zukunft aussieht. Mindestens eine neue Xbox-Konsolen-Generation soll es noch geben, was die Zukunft zeigt wird sich weisen. Immerhin setzt der Tech-Riese aus Redmond (Washington, USA) zunehmend auf andere Faktoren wie Streaming und seinem Gaming-Abo (Xbox) Game Pass.

Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Ankündigung für neue Xbox-Spiele auf der PS5 bei der Gamescom stattfinden wird. Laut einem X-Beitrag (vormals Twitter) von eXtas1stv soll Forza Horizon 5 in den nächsten Monaten auf die PS5 kommen. Allerdings ist er sich nicht sicher, ob das Spiel auch nächste Woche angekündigt wird. Seine Aussagen sind insofern interessant, da er in den letzten Wochen mehrere Game Pass-Ankündigungen zuverlässig geleakt hat, was seinen Behauptungen etwas Glaubwürdigkeit verleiht.

Warum plötzlich immer mehr Xbox-Spiele auf der PlayStation 5 erscheinen? Das Thema Finanzen für Xbox mehr Gewicht, als noch vor ein paar Jahren. Exklusive Spiele kosten viel Geld, dass weiß auch Sony, deswegen werden PS5-Spiele nach einiger Zeit auch für den PC veröffentlicht. Microsoft Gaming bekam Activision-Blizzard für fast 80 Milliarden US-Dollar, die müssen auch wieder verdient werden. Microsoft sieht seine Xbox-Abteilung jetzt nicht mehr als „Nebenprodukt“, sondern als Einnahmequelle. Und da zählt auch dazu, dass man seine Titel für andere Plattformen anbietet. „Geld verdienen“ scheint wichtiger zu sein als Exklusivität für die Marke Xbox.

Microsoft-CEO Satya Nadella war zuletzt sehr zufrieden mit den Verkäufen der Xbox-Spiele auf der PlayStation. Daher wäre es nicht überraschend, wenn weitere Ankündigungen folgen würden.

