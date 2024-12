Werden PlayStation und Xbox bald nicht mehr gemeinsam existieren?

Eine spannende Frage stellt sich für Gamer weltweit: Können Sony und Microsoft langfristig beide im Konsolenmarkt bestehen? Laut einer Analyse scheint es unmöglich, dass mehr als zwei große Konsolenhersteller nebeneinander erfolgreich sein können. Doch was bedeutet das für Nintendo, PlayStation und Xbox?

Die Analysten argumentieren, dass nur zwei Konsolenriesen dauerhaft überleben können. Nintendo, das für Innovation und eine loyale Fangemeinde bekannt ist, wird als unverzichtbarer Akteur betrachtet. Nach dem Erfolg der Nintendo Switch dürfte dies außer Frage stehen. Daher müssten sich Sony und Microsoft einen harten Zweikampf liefern. Die entscheidende Frage: Welche Marke kann langfristig die Oberhand gewinnen?

Was spricht für Sony und PlayStation?

Sony hat aktuell starke Karten in der Hand. Die PlayStation 5 bricht Verkaufsrekorde (aktuell bei 65,59 Mio. verkauften Konsolen) und erfreut sich weltweiter Beliebtheit. Mit exklusiven Spielen wie Astro Bot, God of War Ragnarök, The Last of Us und Co sowie einer treuen Fangemeinde bleibt PlayStation ein fester Bestandteil des Gaming-Markts. Außerdem besitzt Sony ein Portfolio an beliebten Spielemarken, das kaum zu übertreffen ist.

Auf die nächste Konsolen-Generation von PlayStation müssen wir wohl noch ein wenig warten. Aktuell gehen wir davon aus, dass die PlayStation 6 (PS6) irgendwann 2028 erscheinen wird. Bis dahin wird Sony sein PS5-Portfolio an exklusiven Titeln hoffentlich etwas aufpeppen. Im Gegensatz zur PS4-Ära wirkt es derzeit so, als wäre die Luft etwas draußen. Nach gescheiterten Live-Service-Games wie Concord hat man Federn gelassen. Und nicht nur hier hat Sonys PlayStation-Abteilung die letzten Jahre viel Geld verbrannt.

„Sony oder Microsoft werden mit großem Abstand auf dem dritten Platz landen – größtenteils abhängig davon, welches dieser Unternehmen früh an Fahrt gewinnen kann“, heißt es in dem Bericht von DFC Intelligence (via VGC) über hypothetische neue Hardware, die für 2028 erwartet wird.

Und wie steht es um Microsoft und die Xbox?

Microsoft hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um mit der Xbox konkurrenzfähig zu bleiben. Die Akquisition von Studios wie Bethesda und Activision zeigt, dass Microsoft bereit ist, massiv in Inhalte zu investieren. Doch trotz dieser Bemühungen hat die Xbox Series X/S international mit schwächeren Verkaufszahlen als die PS5 zu kämpfen. Laut aktuellen Markteinschätzungen verkaufte sich die Xbox Series X/S weltweit 31,02 Mio. Mal.

Der Gedanke, dass PlayStation oder Xbox den Markt verlassen könnten, wirkt für viele unvorstellbar. Besonders die PlayStation scheint fest etabliert und profitabel. Microsoft hingegen könnte sich verstärkt auf Software und Spiele-Distribution konzentrieren, anstatt eigene Konsolen zu entwickeln. Wäre das das Ende der Xbox, wie wir sie kennen? Immerhin ist die nächste Xbox-Konsole in Entwicklung. So schnell „stirbt“ eine Xbox-Konsole also doch nicht, auch wenn Branchen-Analysten darüber schwadronieren.

Gibt es Hoffnung für den Videospiele-Konsolen-Markt?

Trotz der Herausforderungen bleibt die Zukunft der Gaming-Branche vielversprechend. Mit Highlights wie dem kommenden GTA 6 und der nächsten Nintendo-Konsole erwartet die Branche ein starkes Wachstum bis zum Ende des Jahrzehnts. Laut „DFC Intelligence“ wird der Videospielmarkt nach einigen schwächeren Jahren wieder an Fahrt gewinnen. Dafür braucht man keine Analysten: Wenn eine neue (Nintendo-)Konsole und ein neues GTA in einem Jahr erscheinen, wird der Gesamtumsatz der Branche massiv gehoben.

Genießt eure Konsolen, egal ob sie von Microsoft, Sony oder Nintendo kommt. Oder spielt am PC. Gaming ist so vielseitig, da ist es nur schwer vorstellbar das entweder PlayStation oder Xbox ihre Konsolen-Show für immer schließen werden.