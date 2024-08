GTA 6 im Herbst 2025: Take-Two bestätigt abermals Release-Fenster

Take-Two hat in seiner letzten Telefonkonferenz die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 besprochen. Dazu sprach Strauss Zelnick, Chairman und Chief Executive Officer (CEO) des US-amerikanischen Videospiele-Publishers, auch über den GTA 6 Release-Zeitraum.

Im Gespräch mit Investoren bekräftigte Zelnick, dass Grand Theft Auto 6 im Herbst nächsten Jahres veröffentlicht werden soll. Erst kürzlich hatte man Sorge, nachdem Videospiel-Schauspieler in den Streik getreten sind, dass sich auch der Release-Zeitraum des wohl meisterwarteten Videospiels dieses Planeten verschieben könnte.

„Die Grand Theft Auto-Reihe hat unsere Erwartungen übertroffen, da die Dynamik vor der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Herbst 2025 weiter zunimmt“, so der Take-Two-CEO, nachdem er auch auf die Erfolge von GTA V (GTA 5) einging.

„Die Verkaufszahlen von Grand Theft Auto V [GTA 5] steigen weiter, und bis heute wurden über 200 Millionen Einheiten des Titels verkauft. Grand Theft Auto Online hat unsere Prognosen ebenfalls übertroffen, angeführt von seinem Sommer-Inhaltspaket Bottom Dollar Bounties, das am 25. Juni auf den Markt kam. Das Publikum für Rockstars Premium-Mitgliedsdienst GTA+ ist im Vergleich zum Vorjahr stark zweistellig gewachsen, wobei Rockstar Games seinen Mitgliedern eine Reihe wertvoller Vorteile bietet, die von der Verbesserung des Spielerlebnisses bis hin zum Zugriff auf ihre klassischen Titel reichen, darunter die kürzliche Hinzufügung von LA Noire.“

Ursprünglicher Beitrag vom 17. Mai 2024:

GTA 6 im Herbst 2025: Take-Two bestätigt Release-Fenster

Nach allerlei Spekulationen über das genaue Release-Fenster von GTA 6 gibt es nun so etwas wie Gewissheit. Diese aufregende Nachricht wurde im vierten Quartals- und Geschäftsjahresbericht 2024 von Strauss Zelnick, dem Vorsitzenden und CEO von Take-Two, verkündet.

Wann wird GTA 6 erscheinen? – Zelnick gab an, dass GTA 6 (Grand Theft Auto 6) zwischen dem 22. September 2025 und dem 21. Dezember 2025 auf den Markt kommen soll. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Entwicklung des Spiels gut voranschreitet und die Fans sich auf einen konkreten Veröffentlichungszeitraum freuen können. Die starken Ergebnisse des vierten Quartals von Take-Two, einschließlich eines Umsatzes von 1,35 Milliarden Dollar, unterstützen diese Ankündigung.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 erwartet Take-Two Interactive, dass die Netto-Buchungen zwischen 5,55 und 5,65 Milliarden Dollar liegen werden. Diese Prognose spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in die bevorstehende Veröffentlichung von GTA 6 wider. Strauss Zelnick betonte, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis liefern wird und die Erwartungen an den kommerziellen Erfolg des Spiels weiter steigen.

GTA 6 soll große Gewinne für Take-Two einholen

Zelnick ist zuversichtlich, dass Take-Two Interactive in den kommenden Jahren neue Erfolge erzielen wird, wie im Finanzbericht nachzulesen ist. Er erwartet ein stetiges Wachstum der Netto-Buchungen für die Geschäftsjahre 2025, 2026 und 2027. Das Unternehmen plant, seine Skalierbarkeit zu verbessern, die Gewinnmargen zu erhöhen und führende Renditen für seine Aktionäre zu erzielen, indem es sein beeindruckendes Spieleportfolio weiter ausbaut.

Für alle GTA-Fans bedeutet diese Ankündigung, dass die Wartezeit auf den heiß ersehnten nächsten Teil der Serie endlich ein Ende hat. Der Herbst 2025 mag zwar noch in einiger Ferne liegen, aber die Vorfreude und die Erwartungen an das Spiel sind jetzt schon immens. Rockstar Games hat in der Vergangenheit mit jedem neuen Spiel große Erfolge gefeiert und die Messlatte für Open-World-Titel immer höher gelegt.

Die Vorfreude auf GTA 6 ist riesig, und die Bestätigung des Erscheinungsdatums gibt den Fans nun ein klares Ziel vor Augen. Zwischenzeitlich haben wir erfahren, dass Rockstar Games seine Mitarbeiter aus dem Home-Office zurück ins Büro holte.

GTA 6 soll laut aktuellem Stand zwischen dem 22.9. und 21.12.2025 für Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5) erscheinen. PC-Spieler müssen sich länger gedulden, um Tommys Villa in Vice City zu entdecken. GTA 6 wird für den PC sehr wahrscheinlich nicht vor 2026 seinen Release feiern dürfen.