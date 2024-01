GTA 6: Fans entdecken Tommys Vice-City-Villa im Trailer

Einige aufmerksame Fans glauben, die Inselvilla von Tommy Vercetti im Trailer zu GTA 6 entdeckt zu haben. Noch bevor Rockstar den Spielern offiziell einen Blick auf Grand Theft Auto 6 gewährte, gab es viele Gerüchte, dass der nächste Teil der berüchtigten Open-World-Krimiserie nach Vice City zurückkehren würde, das als Miami-Version des GTA-Universums dient. Grand Theft Auto 6 wird die Spieler nach Leonida führen, dem von Florida inspirierten Bundesstaat, in dem sich Vice City befindet, und tatsächlich war im Trailer des Spiels eine Version des alternativen Universums der aufgewühlten Stadt zu sehen.

Obwohl die HD-Spiele in einem anderen Universum spielen als die Spiele der PS2-Ära, fragen sich die Fans seither, wie Grand Theft Auto 6 an frühere Titel wie GTA: Vice City von 2002 anknüpfen könnte. Die Hauptfigur dieses Spiels war Tommy Vercetti, ein ehemaliges Mitglied der Liberty City-Mafia und aufstrebender Verbrecherboss, der von dem verstorbenen Ray Liotta gesprochen wurde und sich auf den Weg machte, sein eigenes kriminelles Imperium in der titelgebenden Vice City aufzubauen. Zwar ist es aufgrund der Zeit, die zwischen Vice City und GTA 6 verstrichen ist, und Liottas Tod im Jahr 2022 unwahrscheinlich, dass Tommy in letzterem Spiel einen größeren Auftritt haben wird, aber Fans vermuten dennoch, dass er zumindest in irgendeiner Form erwähnt wird.

Wird Tommy Vercetti eine Rolle in GTA 6 spielen?

Auch wenn Tommy Vercetti selbst nicht in Grand Theft Auto 6 auftaucht, glaubt ein Reddit-Nutzer mit dem Namen Crafty-Astronomer905, sein Anwesen am Wasser im Trailer des Spiels entdeckt zu haben. Wie in einem Beitrag, den sie auf r/GTA6 geteilt haben, zu sehen ist, ist ein Gebäude, das wie das Vercetti-Anwesen aussieht, während einer Aufnahme von Vice City am Anfang des Trailers zu sehen, obwohl es schwer zu erkennen ist, da es seitlich und aus großer Entfernung platziert ist.

Einige Nutzer haben im Kommentarbereich des Beitrags von Crafty-Astronomer905 erklärt, dass sie vorhaben, das Anwesen in GTA 6 so bald wie möglich zu besuchen und dabei ihre nostalgischen Erinnerungen an GTA: Vice City zu teilen. Andere sind skeptisch, dass es sich bei dem fraglichen Gebäude wirklich um das Vercetti-Anwesen handelt, da seine Größe und Lage nicht ganz mit dem Erscheinungsbild in Grand Theft Auto: Vice City übereinstimmen – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Vice City in einer anderen Kontinuität stattfindet als die, in der GTA 6 spielen wird.

Dennoch ist es möglich, dass es in GTA 6 eine Anspielung auf Tommy Vercetti und die von ihm mit aufgebauter Vercetti-Bande geben wird, und es wäre interessant zu sehen, wie das mit der Geschichte von Lucia und ihrem Freund Jason zusammenhängen würde. Zumindest sieht es so aus, als könnten die Spieler in Grand Theft Auto 6 sein Inselanwesen besuchen, vorausgesetzt, das fragliche Gebäude ist nicht einfach nur eine weitere Villa mit starker Ähnlichkeit zu Tommys nicht ganz so bescheidenem Domizil.