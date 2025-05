Nintendo Switch 2: Ubisoft könnte Assassin’s Creed Mirage und mehr bringen!

Es scheint, als könnten zwei weitere Ubisoft-Spiele ihren Weg auf die Nintendo Switch 2 finden. Ubisoft hat sich seit jeher als Unterstützer von Nintendo etabliert, indem das Unternehmen exklusive Spiele für dessen Konsolen veröffentlichte und Titel pünktlich zum Start von Wii, 3DS, Wii U und Switch herausbrachte. Auch die Switch 2 wird von Ubisoft unterstützt – allerdings nicht direkt zum Launch.

Die Launch-Titel der Switch 2 umfassen unter anderem Mario Kart World. Auch Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Survival Kids und Yakuza 0: Director’s Cut sind dabei. Ubisoft wird zwar zum Veröffentlichungsdatum der Switch 2 am 5. Juni keine eigenen Spiele anbieten, jedoch ist bereits bestätigt, dass Star Wars Outlaws am 4. September für die Konsole erscheinen wird. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass zwei weitere Ubisoft-Spiele ebenfalls für die Switch 2 kommen könnten.

Ubisoft Brazil basically confirmed Rainbow Six Siege and Assassin’s Creed Mirage are also coming to Switch 2.

They asked what games people would like to see on Switch 2 and this is the image they used.

Assassin’s Creed Shadows was rated by PEGI for Switch 2 already. pic.twitter.com/PsiDd7DabQ

— Stealth (@Stealth40k) May 2, 2025