Xbox Game Pass im Mai 2025: Call of Duty MW2 und Anno 1800 jetzt verfügbar!

Die neueste Aktualisierung der Xbox Game Pass Ultimate-Stufe bringt Fans zwei weitere Spiele. Der April 2025 war ein herausragender Monat für den Abonnementdienst und setzte die Messlatte außergewöhnlich hoch. Ob der Mai dieses Niveau halten kann, bleibt abzuwarten – aber der Start sieht vielversprechend aus. Der Xbox Game Pass im April 2025 hatte eine beeindruckende Auswahl und wird bereits als einer der besten Monate der Service-Geschichte gefeiert.

Zur Erinnerung: Unter anderem war Clair Obscur: Expedition 33, das bislang bestbewertete Spiel des Jahres, direkt am ersten Tag verfügbar. Auch Blue Prince erschien als Day-One-Titel und erhielt ebenfalls nahezu durchgehend positive Kritiken. Besonders überraschend war die Veröffentlichung von Oblivion Remastered, das ohne vorherige Ankündigung im Game Pass auftauchte und für viel Begeisterung sorgte.

Neben diesen Highlights gab es zahlreiche weitere bedeutende Neuerscheinungen sowie das lang ersehnte Comeback von Grand Theft Auto 5 im Game Pass. Das vollständige Xbox Game Pass-Line-up für Mai 2025 ist noch nicht bekannt, doch Abonnenten können sich bereits auf die ersten beiden Neuzugänge freuen. Die jüngste Aktualisierung hat Anno 1800 und die 2022-Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 für Ultimate-Abonnenten freigeschaltet.

Anno 1800 ist ein beliebtes Städtebau-Strategiespiel von Ubisoft, das zum Release überwiegend positive Rezensionen erhielt. Modern Warfare 2 konnte Kritiker nicht vollständig überzeugen, bleibt aber extrem populär. Dank zahlreicher Updates bietet das Spiel inzwischen deutlich mehr Features als zum ursprünglichen Launch und hat sich entsprechend verbessert.

Aktuelle und kommende Titel im Xbox Game Pass Mai 2025

Anno 1800 – Ab sofort verfügbar

– Ab sofort verfügbar Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – Ab sofort verfügbar

– Ab sofort verfügbar Dredge – Ab 6. Mai

– Ab 6. Mai Revenge of the Savage Planet – Ab 8. Mai

– Ab 8. Mai Doom: The Dark Ages – Ab 15. Mai

– Ab 15. Mai To a T – Ab 28. Mai

– Ab 28. Mai Spray Paint Simulator – Erscheinungsdatum noch offen

Während Anno 1800 und Modern Warfare 2 die ersten Mai-Neuzugänge sind, gibt es noch mehr Highlights in Aussicht. Am 6. Mai erscheint das von Kritikern gelobte Horror-Fischerei-Spiel Dredge, gefolgt vom Koop-Science-Fiction-Titel Revenge of the Savage Planet am 8. Mai. Das wohl größte Spiel-Highlight im Mai 2025 ist Doom: The Dark Ages, das am 15. Mai veröffentlicht wird.

Am 28. Mai stößt schließlich To a T, das neue Werk des Katamari Damacy-Schöpfers, zum Game Pass. Und nicht zu vergessen: Spray Paint Simulator, dessen Erscheinungstermin noch nicht feststeht. Weitere Details zu den kommenden Xbox Game Pass-Titeln für Mai 2025 werden nächste Woche bekanntgegeben. Bis dahin können sich Abonnenten bereits die neuesten Spiele sichern und ihre Kalender für die bestätigten Titel markieren!