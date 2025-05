Days Gone Remastered (PS5) – Review

Days Gone ist ein Action-Adventure, welches von SIE Bend Studio entwickelt und von Sony Interactive Entertainment exklusiv für die PS4 im Jahr 2019 veröffentlicht worden war. Im Jahr 2021 folgte eine PC Version. Am 25.05.2025 ist ein Remaster des Titels für PlayStation 5 und PC erschienen. Wir haben uns in die Gefahren der post-apocalyptischen Welt begeben und den Titel auf der PS5 getestet.

Tage gezählt

Die Story von Days Gone spielt in einer post-apokalyptischen Welt, welche seit zwei Jahren von einem Virus heimgesucht wird, der Menschen in agile Zombies verwandelt. Man übernimmt die Rolle des Kopfgeldjägers Deacon St. John. Im Epilog werden wir Zeuge, wie er verszweifelt versucht seine Frau zu retten, indem er sie schwer verwundet in einen Rettungshelikopter setzt. Seitdem hab er sie nicht mehr gesehen, aber er hat die Hoffnung nie verloren seine Frau wiederzusehen. Zusammen mit seinem Boozer versuchen sie in dieser gefährlichen Welt zu überleben. Da die beiden einem Motorradclub angehörten, sind beide mit Motorrädern unterwegs. Nicht nur die Freaker (so werden die Zombies genannt), sondern auch die anderen Überlebenden stellen eine Bedrohung dar.

Die Tage des originalen Days Gone waren viel zu schnell gezählt. Denn der Titel kam ursprünglich gar nicht gut an. Aus diesem Grund hat man auch nicht an einer Fortsetzung gearbeitet. Da der Titel aber mittlerweile eine verdiente Fangemeinde, sowie gute Kritiken hat, erhalten wir nun zumindest ein Remaster des Spiels. Hier geht es zu unserer damaligen Review von Days Gone auf der PS4.

Freunde, Feinde und die dazwischen

Auch wenn man glaubt, dass man das Setting von Days Gone Remastered zu oft schon in Film-, Serien- und Videospielform gesehen hat, so ist der Story-Modus unglaublich packend. Ab der ersten Sekunde des Epilogs will man den Controller nicht mehr weglegen, so spannend ist der Überlebenskampf. Besonders die unterhaltsamen Dialoge tragen dazu bei. Das Open-World Abenteuer bietet einiges an Abwechslung, da Deacon die tote Welt zu Fuß oder auf dem Motorrad erkundet und ständig auf Freunde, Feinde oder noch schlimmer, falsche Freunde trifft. Je weiter man fortschreitet, desto mehr erfährt man auch von der eigenen Vergangenheit, als auch vom Ursprung des Virus. Manchmal ist Ballern die Lösung. Manchmal eignet sich aber auch das Anschleichen als die bessere Alternative. Egal ob man schwere oder leichte Videospiele mag, mit den insgesamt sechs Schwierigkeitsstufen findet jeder den perfekten Grad.

Controller mit Herz

Die Eigenschaften des PS5-Controllers kommen in Days Gone Remastered natürlich voll zur Geltung. So vibriert dieser je nach Untergrund der Motorradreifen. Auch spürt man den Wiederstand beim Schießen, Gas geben oder beim Bremsen. Sogar bei Herzschlägen vibriert der Controller!

Neue Modi

Days Gone ist besonders für seine Zombiewellen bekannt mit welchem einen das Abenteuer gegen Ende belohnt hat. Nun gibt es in Days Gone Remastered dafür einen eigenen Modus: den Horde Assault-Modus. Man muss gegen eine gewaltige Zombieherden bestehen. Hat man eine Horde überlebt, so bekommt man kurz Zeit Aufrüstzeit, bis die nächste Welle, welche noch gewaltiger als die Vorhergegangene über einen hereinbricht. Zudem gibt es einen Permadeath-Modus, in welchem man im Arcade-Style nach einem Scheitern wieder am Anfang startet. Wem das zu mühsam ist, der kann auch in einem späteren Kapitel des Spiels starten. Auch die Speedrun-Community scheint bei den Entwicklern angekommen zu sein, denn im eigenen Speedrun-Modus läuft die Zeit, welche in den Zwischensequenzen stoppt, sodass tatsächlich nur die Nettospielzeit gemessen wird.

Mehr Horror

Auf den ersten Blick sieht Days Gone Remastered wie ein älterer Titel aus, welcher allerdings damals verdammt gut ausgesehen hat. Vergleicht man den Titel mit der PS4-Version merkt man aber schnell, dass die Auflösung höher geworden ist. Dabei sind auch die Figuren detaillierter gestaltet worden. Optische Darstellungen von Spiegelungen, Licht und Schatten werden nun mit moderner Technik nun dargestellt. Auch die Framerate hat sich verdoppelt, kann aber je nach Eisstellung wieder niedriger werden. Besonders die modernen Lichteffekte, wie die Beleuchtung tun dem Horror im Horrortitel ganz gut.

Hollywoodreif

Die Dialoge und dessen Synchronisation von Days Gone Remastered sind hollywoodreif. Man müsste bei einer Verfilmung nichts mehr neu schreiben. Die Soundeffekte scheinen im Remaster neu gemischt worden zu sein und haben somit mehr räumlichen Klang, wodurch man Musik, Geräusche und Dialoge deutlich heraushören kann. Der Soundtrack ist ebenso stark, nur manchmal unglücklich gewählt, wenn sich zum Beispiel die musikalische Untermalung mehr für eine Meditation als für einen Actionfilm eignet.

Fazit zu Days Gone Remastered

Days Gone Remastered ist trotz der PC Version ein Exklusivtitel von Sony, welcher sich kein PS5 Zombiefan entgehen lassen sollte. Es handelt sich nun um einen wahren PS4-Klassiker, welcher zwar keine Fortsetzung, dafür aber ein schönes Remaster bekommen hat. Besonders der neue Horde Assault Modus gibt den Fans von Days Gone genau das was sie verdient haben. So können Fans man in gewisser Weise genau diese Szenarien erleben, welche ein zweiter Teil vermutlich gebracht hätte. Alle andern haben mit Days Gone Remastered das Spielen dieses Filmabenteuers in Videospielform nachzuholen.

