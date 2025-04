Days Gone Remastered: Neuer ‚Horde Assault‘-Modus bestätigt

Days Gone Remastered hat neue Details und einen frischen Einblick in den Horde Assault-Modus veröffentlicht, eine der neuen Funktionen des kommenden Remasters. Neben Horde Assault führt Days Gone Remastered, das am 25. April 2025 erscheinen soll, auch die Modi Permadeath und Speedrun ein. Obwohl Days Gone, das 2019 exklusiv für die PS4 veröffentlicht wurde, bei seiner Veröffentlichung nur mäßige Resonanz erhielt, hat es sich im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Diese begeisterten Spieler haben wiederholt Sony dazu gedrängt, eine Fortsetzung zu genehmigen – bislang jedoch ohne Erfolg. Im Februar 2025 gab es für die Fans dann endlich gute Nachrichten: Während des State of Play-Livestreams wurde ein PS5-exklusives Remaster des Originals angekündigt. Bend Studio wird in Kürze eine überarbeitete Version seines Zombie-Spiels herausbringen, die verbesserte Grafiken sowie zusätzliche In-Game-Inhalte bietet.

Werbung

Auf dem PlayStation Blog enthüllte Bend Studio, dass der neue Horde Assault-Modus die Spielzeit von Days Gone um etwa zehn Stunden verlängert. In diesem Modus müssen Spieler gegen immer herausforderndere Horden aus Reachers, Breakers und Rager-Bären kämpfen, um so lange wie möglich zu überleben und einen hohen Punktestand zu erzielen. Mehr als 20 verschiedene Waffen, darunter ein Flammenwerfer, sowie 24 Gameplay-Modifikatoren namens „Injectors“ stehen zur Auswahl.

Days Gone Remastered bringt frische Inhalte ins Spiel

Zu den Injectors gehören unter anderem „Exploding Freakers“, bei denen die Freakers beim Töten explodieren, und „Wanted“, das von Beginn an die höchste Schwierigkeitsstufe aktiviert. Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte das Entwicklerteam einen neuen Trailer, der Deacon, Boozer, Rikki Patil und weitere Charaktere in intensiven Action-Sequenzen zeigt. Horde Assault beginnt in der Cascade-Region von Days Gone und stellt dem Spieler zunächst nur eine Seitenwaffe zur Verfügung.

Nach den ersten Wellen erhalten sie Zugang zum Drifter-Bike, mit dem sie die Umgebung nach Supply Boxes durchsuchen können, die jeweils eine zufällige Waffe enthalten. Zudem bietet der Modus Nebenaufgaben, die Ressourcen und zusätzliche Erfahrungspunkte einbringen. Ein Belohnungspfad mit 35 Stufen ermöglicht es Spielern, verschiedene Injectors, kosmetische Patches und spielbare Charaktere wie O’Brian, Lisa und Skizzo freizuschalten.

Interessanterweise hat Bend Studio angedeutet, dass eine dieser Belohnungen ein „heiß ersehntes Item“ sei, das mit dem Spieler-Bike zu tun habe.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 41: SWITCH 2 – Evolution oder Revolution?

Quelle: PlayStation Blog