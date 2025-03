N64-Klassiker bekommt nach 28 Jahren überraschendes Xbox Series/PS5-Upgrade

Ein Nintendo 64-Spiel aus dem Jahr 1997 erhält fast drei Jahrzehnte später ein unerwartetes Upgrade – allerdings nicht auf der Original-Konsole (wie wäre das auch möglich). Vielmehr wurde die 2015 veröffentlichte Remaster-Version des Spiels völlig überraschend mit neuen Features und Verbesserungen aktualisiert.

1997 war ein goldenes Jahr für N64-Besitzer: GoldenEye 007, Star Fox 64, Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, Bomberman 64 und Turok: Dinosaur Hunter sorgten für Begeisterung. Eines dieser Spiele bekam 2015 eine Remaster-Version – und das ist Turok.

Werbung

Die überarbeitete Version wurde nach und nach für Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Jetzt ist sie völlig überraschend auch für die PS5 und Xbox Series X/S verfügbar. Besonders erfreulich: Wer das Spiel bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, kann kostenlos auf die neue Version upgraden – vorausgesetzt, er bleibt auf derselben Plattform. Also im selben Ökosystem.

Turok: Was ist neu in der aktualisierten Version?

Neben der Next-Gen-Veröffentlichung bringt das Update einige spannende Verbesserungen mit sich. Die vielleicht größte Überraschung: Ein Brachiosaurus, der ursprünglich in einer frühen Beta-Version von Turok enthalten war, wurde wiederentdeckt und in das Spiel integriert.

Zudem gibt es eine Reihe neuer Gameplay-Features, die das Spielerlebnis noch flüssiger und moderner gestalten:

Neue Features:

Portierung auf PS5 und Xbox Series X/S

Optimierte Grafik-Engine für Vulkan und Nintendo Switch

Unterstützung für hohe Bildwiederholraten

Verbesserte Gamepad-Funktionalität und Vibrationssupport

Lokalisierte Erfolge und Trophäen

Wiederhergestellte Feind-Animationen und neue Angriffe

Möglichkeit, verschiedene Munitionstypen für den Tek-Bogen und die Schrotflinte zu wechseln – genau wie in Turok 2

zu wechseln – genau wie in Waffen-Cycling: Mehrere Waffen können nun auf eine Taste gelegt werden

Ein weiteres Highlight für Nostalgiker: Der ursprüngliche „Gallery“-Cheat ist zurück! Spieler können jetzt nicht nur Gegner und Bosse ansehen, sondern auch deren Animationen in der Vorschau abspielen. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr übrigens auf Reddit. Dort hat Nightdive Studios alles zum Update zusammengefasst. Dort wird in den Kommentaren vor allem die Leidenschaft der Retro-Entwickler gelobt: „Bruder, das ist der geilste Scheiß aller Zeiten, ungenutzte und Beta-Inhalte wiederherzustellen. Ihr seid verdammt GEIL“, so eine Reaktion.

Auf YouTube gibt es bereits PS5-Gameplay-Videos wie jenes von „The Player X“:

Werbung

Wer Turok: Dinosaur Hunter liebt oder das Spiel verpasst hat, kann jetzt auf PS5 und Xbox Series X/S mit optimierter Performance und neuen Features einsteigen. Nach 28 Jahren zeigt das Spiel, dass es immer noch Leben in sich hat – oder zumindest ein paar furchteinflößende Dinosaurier.