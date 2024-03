Overwatch 2 geht Zusammenarbeit mit Porsche ein

Overwatch 2 und Porsche haben ein neues Crossover enthüllt. Das teambasierte Shooter-Spiel erhält neue Skins, die von den Designs des Autoherstellers inspiriert sind. Der Twitter-Account von des Spiels hat die Zusammenarbeit in einem Tweet angeteasert und damit Spekulationen der Fans ausgelöst.

Overwatch 2 ist ein Live-Service-Spiel, das verschiedene Kampagnen durchführt, um neue Spieler anzulocken oder bestehende Spieler zu binden. Es gibt verschiedene Crossovers, wie zum Beispiel das jüngste Crossover mit Cowboy Bebop. In der Vergangenheit gab es auch ein Crossover mit einer anderen berühmten Anime-Serie, One-Punch Man. Crossover sind jedoch nicht nur auf Anime beschränkt.

Das Porsche-Crossover wird zusammen mit dem Release von Overwatch 2 Season 10 am 9. April veröffentlicht. Spieler können im Rahmen dieser Zusammenarbeit verschiedene Kosmetika sammeln, darunter zwei von Porsche inspirierte Skins. Der erste enthüllte Skin ist ein legendärer Skin für D.Va. Dieser Skin enthält mehrere Designelemente direkt vom Macan Electric, wie z.B. die charakteristische flache Leuchteinheit mit den markentypischen Vier-Punkt-Tagfahrlichtern. Nach dem Start von Season 10 werden weitere Details zu dem zweiten Skin, weiteren kosmetischen Ergänzungen und Events bekannt gegeben.

Designed with luxury in mind ✨ Check out the https://t.co/mvJh2Ma0Wt skin concept art co-designed by Overwatch 2 x Porsche and inspired by the stunning Macan EV 🎨 pic.twitter.com/Sxzs3URZRB — Overwatch (@PlayOverwatch) March 8, 2024

Porsche geht gerne Partnerschaften in der Spieleindustrie ein, insbesondere mit Microsoft. Die Kooperationen betreffen oft die Forza-Serie. Letztes Jahr kündigte Microsoft in Zusammenarbeit mit Porsche maßgeschneiderte Xbox-Konsolen und -Controller an. Porsche hat auch in den Hardwarebereich investiert und zusammen mit AOC den Porsche Design AOC AGON PD27 Gaming-Monitor entwickelt. Kürzlich kooperierten Final Fantasy 7 Rebirth und Porsche in einem Video mit dem Titel Driven by Dreams.

Luxusmarken arbeiten oft mit Glücksspielunternehmen zusammen. Solche Kooperationen bieten eine hervorragende Gelegenheit, zwei Welten zu vereinen, vornehmlich bei Live-Service-Spielen. Modemarken wie Fendi und FRGMT haben mit der Pokémon-Serie zusammengearbeitet, um Luxusartikel wie Handtaschen, Schmuck und Outfits basierend auf der Evolutionsfamilie von Dragoran zu veröffentlichen. Dies zeigt, dass die Spieleindustrie einen großen Einfluss hat und ernst genommen wird.

Worum geht es im Spiel?

Overwatch 2 ist ein kostenlos spielbares, teambasiertes Action-Spiel, das in einer optimistischen Zukunft spielt, wo jedes Match ein 5v5-Kampf ist. Das Spiel bietet neue Helden, neue Karten, neue Modi und eine verbesserte Grafik. Das Spiel ist die Fortsetzung von Overwatch, das 2016 veröffentlicht wurde und insgesamt ein großer Erfolg war.