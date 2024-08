Persona 6: Grenzenlose Möglichkeiten für Schauplatz und Setting

Persona 6 ist ein Titel der von Fans des Franchises heiß erwartet wird. Das hat zu zahlreichen Spekulationen geführt, wobei Fans unzählige Leaks durchforsten und sogar auf die Tradition der Serie zurückgreifen, um fundierte Vermutungen anzustellen.

Ein sehr prominenter Aspekt von Persona 6 könnte jedoch nahezu unmöglich festzulegen sein: der Schauplatz. Der Erfolg von Persona beruht auf der Tiefe seiner Charaktere und der fesselnden Geschichte, die sie vorantreiben. Diese Geschichten sind stark von der Zeit und dem Ort geprägt, in dem sie stattfinden. In dieser Hinsicht ist die Persona-Serie wirklich vielfältig. Von pulsierenden Städten bis hin zu kleinen Dörfern, von fiktionalisierten bis hin zu realen Orten hat Persona 6 viele Möglichkeiten zur Auswahl.

Persona 3 legte den Grundstein für viele Elemente der modernen Persona-Serie und ist besonders relevant dank der jüngsten Veröffentlichung seines Remakes, Persona 3 Reload. Persona 3 spielt in einer relativ großen und fiktiven Stadt, deren düstere Atmosphäre die Themen Tod und Trauer widerspiegelt. Diese Themen werden zwar teilweise durch die Kulisse unterstützt, aber viel stärker durch die Charaktere getragen, die darin leben.

Persona 4 war ein optimistischer Ausbruch aus dem vorherigen Spiel. Obwohl es viele bedeutende Tropen mit Persona 3 teilt, unterscheidet sich der Schauplatz deutlich. Persona 4’s Setting ist intimer und spielt in einer kleinen, fiktionalen Stadt. Auch wenn die Gründe für die Wahl eines solchen Schauplatzes ähnlich wie bei seinen Vorgängern sein mögen, könnten die Themen darin nicht unterschiedlicher sein. Schließlich ist Persona 4 vor allem eine Mystery-Geschichte. Die Hauptcharaktere von Persona 4 sind durch das Thema vereint, dass Freundschaft der einzige Weg ist, die Wahrheit über sich selbst zu erkennen. Dieses Thema wird durch die intime Kulisse des Spiels verstärkt, und die Spieler werden oft daran erinnert, dass es manchmal unmöglich erscheint, ein Geheimnis in einer Kleinstadt zu bewahren.

Persona 5 packte es etwas anders an

Persona 5 verfolgte einen mutigeren Ansatz als je zuvor. Das Spiel wurde dafür gelobt, Traditionen bei Bedarf zu brechen und einige längst vergessene Funktionen zurückzubringen, um das Gesamterlebnis zu verbessern. Die Kulisse von Persona 5 ist ebenfalls mutig im Vergleich zu seinen Vorgängern. Persona 5 spielt in Tokio, eine dramatische Abweichung von den fiktionalen Städten der Vorgängerspiele. Diese reale Stadt als Schauplatz ermöglichte eine viel größere Kartenfläche und verstärkte die Themen des Spiels, indem sie die herausragende Rolle des Protagonisten im kollektiven Unbewussten hervorhob.

Persona 6 hat einen regelrechten Zyklus von Gerüchten durchlaufen. Während noch nicht viel in Stein gemeißelt ist, gibt es viele Leaks, die bedeutende Details über den Schauplatz von Persona 6 nahelegen. Diese Gerüchte werfen jedoch mehr Fragen auf als sie beantworten. Persona 6 soll angeblich Open-World-Elemente enthalten, was einen größeren Maßstab als je zuvor bedeuten würde. Ebenso soll Persona 6 in der High School spielen, was zumindest eine fest verankerte Tradition der Serie beibehält. Abgesehen von diesen beiden Elementen, die bereits mit Vorsicht zu genießen sind, bietet der Schauplatz von Persona 6 ein schier endloses Potenzial.

Was uns letzten Endes wirklich erwartet, bleibt abzuwarten. Hoffen wir das Atlus nicht mehr all zulange damit wartet, erste offizielle Informationen zu Persona 6 zu veröffentlichen.