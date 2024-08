Persona 6: Neue Wege für alte Helden

Persona 6 könnte die Phantomdiebe aus Persona 5 erneut ins Rampenlicht rücken, obwohl dies einen Bruch mit traditionellen Franchise-Konventionen bedeuten würde.

Die Phantomdiebe haben sich schnell als einige der denkwürdigsten Charaktere der Serie etabliert, nicht nur durch ihre Präsenz im erfolgreichen Persona 5, sondern auch durch ihre einzigartigen Persönlichkeiten und auffälligen Diebes-Outfits. Ihr Erfolg war maßgeblich für den Erfolg von Persona 5 und führte zu mehreren Spin-offs, die die Beliebtheit der Gruppe weiter steigerten.

Für Persona 6 besteht die Möglichkeit, diese beliebten Charaktere wieder aufleben zu lassen. Ihre Handlungen in Persona 5 hatten weitreichende Folgen, indem sie korrupte Figuren aus verschiedenen Bereichen stürzten und ihre Beliebtheit wird durch eine Fan-Seite untermauert, die sie auch ohne Wissen um ihre wahren Identitäten bekannt machte. Während die anderen Gruppen der Serie eher im Verborgenen agierten, hinterließen die Phantomdiebe einen sichtbaren Fußabdruck.

Das Setting in der echten Welt würde es möglich machen

Um die Truppe in Persona 6 einzuführen, könnte es notwendig sein, von den bisherigen Traditionen der Serie abzuweichen. Die Persona-Spiele haben in der Regel in etwa der Zeit stattgefunden, in der sie veröffentlicht wurden, was zu einer konsistenten Zeitlinie und aktueller Technologie führte. Wenn Persona 6 diese Tradition beibehält, könnte es mindestens 8 Jahre nach den Ereignissen von Persona 5 spielen. Das könnte es ermöglichen, die älteren Versionen der Phantomdiebe zu zeigen, aber es könnte auch dazu führen, dass das öffentliche Gedächtnis an sie nachlässt.

Eine alternative Möglichkeit wäre, den Zeitrahmen zu verkürzen oder die Phantomdiebe aktiv bleiben zu lassen, um ihre Relevanz zu wahren. Wenn nur ein oder zwei Jahre seit den Ereignissen von Persona 5 vergangen wären, könnten die Phantomdiebe und ihre Taten noch frisch im Gedächtnis der Öffentlichkeit sein. Eine andere Option wäre, dass sie während des Zeitraums weiterhin aktiv waren und so im Bewusstsein der Menschen bleiben.

Sollte Persona 6 in Tokio spielen, gäbe es Raum, die Gruppe oder zumindest ihre Erinnerung einzuflechten. Eine Anpassung der Zeitlinie, um die Ereignisse der beiden Spiele näher zusammenzubringen, könnte eine effektive Möglichkeit sein, die Verbindung zwischen den Spielen aufrechtzuerhalten. Die Helden von Persona 6 könnten somit die Phantomdiebe in irgendeiner Form oder Erinnerung ehren, ohne deren Bedeutung vollständig zu vergessen.