Atlus macht große Ankündigungen für 2025

Fans von Atlus dürfen sich 2025 auf einige spannende Neuerungen freuen, wie aus den Kommentaren des Entwicklerteams hervorgeht. In einem aktuellen Interview mit der Spieleindustrie äußerten einige Entwickler sowie andere Branchenmitglieder ihre Gedanken und Erwartungen für das kommende Jahr. Das Unternehmen hatte 2024 ein erfolgreiches Jahr mit der Veröffentlichung von drei großen Titeln: Persona 3 Reload, Shin Megami Tensei 5: Vengeance und Metaphor: ReFantazio, wobei letzteres bei den Game Awards mehrere Preise gewann. Wer eine Ruhephase für 2025 erwartet hat, könnte überrascht werden. Das japanische Magazin 4Gamer (über PersonaCentral) veröffentlicht jährlich ein Feature, in dem verschiedene Spieleentwickler ihre Gedanken und Hoffnungen für das kommende Jahr teilen.

In diesem Jahr waren neun der 164 befragten Entwickler bei Atlus tätig, und einige von ihnen deuteten auf eine oder mehrere neue Veröffentlichungen hin, an denen sie derzeit arbeiten und die sie so bald wie möglich ankündigen möchten. Da das Studio bereits an der Veröffentlichung von Persona 5: The Phantom X für das japanische Publikum arbeitet, scheint es, dass der unbenannte Titel und die anderen Spiele in Entwicklung etwas völlig Eigenständiges darstellen. Es ist zwar möglich, dass das Team einen DLC für Metaphor: ReFantazio herausbringt, jedoch ist es unwahrscheinlich, dass dies als neuer Titel bezeichnet wird. Atlus hat bestätigt, dass sie Metaphor gerne zu einer Serie machen möchten, aber derzeit keine konkreten Pläne haben. Der Creative Producer und Chief Director der Persona-Reihe erwähnte, dass das Unternehmen vorsichtig mit der „enormen“ Masse an Titeln umgehen wird.

2025 wird ein großes Jahr für den Entwickler Atlus

Daher gibt es hohe Erwartungen, dass das Studio bald neue Spiele, einschließlich Persona 6, enthüllen könnte. Mit der Betonung, keine „Fehler korrigieren“ zu wollen und die Spiele so schnell wie möglich anzukündigen, versucht Atlus wahrscheinlich, Verzögerungen wie bei Persona 5 zu vermeiden. Persona 5 wurde 2013 angekündigt und sollte 2014 veröffentlicht werden, wurde aber schließlich auf Ende 2016 und eine andere Konsolengeneration verschoben. Indem das Unternehmen wartet, bis das Veröffentlichungsfenster klarer ist, könnte dies für Entwickler und Fans die bessere Wahl sein. Mit etwas Glück müssen die Spieler jedoch nicht mehr lange warten, um zu erfahren, was Atlus als Nächstes plant, sei es Persona 6, ein DLC oder etwas völlig Neues.

