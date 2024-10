Erste Kritiken zu Metaphor: ReFantazio und Silent Hill 2 Remake überzeugen

Die ersten Kritiken für Metaphor: ReFantazio und Silent Hill 2 Remake sind erschienen und fallen hervorragend aus. Die japanische Zeitschrift Famitsu hat Metaphor: ReFantazio fast perfekt bewertet, was darauf hindeutet, dass das im Oktober 2024 erscheinende Spiel ein Highlight für JRPG-Fans sein wird. Im gleichen Zeitraum erscheint auch das Remake von Silent Hill 2, das ebenfalls sehr positive Bewertungen erhielt.

Famitsu bewertete Metaphor: ReFantazio mit 37 von 40 Punkten und Silent Hill 2 mit 35 von 40 Punkten. Diese Bewertungen basieren auf den Einschätzungen von vier Rezensenten, die nahezu perfekte Bewertungen vergaben. Metaphor: ReFantazio wurde insbesondere für sein Kampfsystem gelobt, das Elemente aus der Persona-Serie und der Shin Megami Tensei-Reihe kombiniert. Zudem beeindruckte der Umfang des Spiels, der auf 80 bis 100 Stunden geschätzt wird.

Folge uns bei Google News

Silent Hill 2 wurde für seine dichte Atmosphäre und das Weltdesign gelobt, die sowohl realitätsnah als auch zutiefst beunruhigend sind. Auch die modernisierte Grafik und die Sprachausgabe fanden positive Erwähnung. Der erste Durchlauf des Remakes wird auf 16 bis 18 Stunden geschätzt.

Beide Spiele wurden in der dieswöchigen Ausgabe der japanischen Zeitschrift Famitsu rezensiert, die später von Ryokutya2098 online gestellt wurde. Wer bis zum Release nicht warten kann, der kann zumindest schonmal in die Demo von Metaphor: ReFantazio reinschauen, der Spielstand kann dann auch in die Vollversion übernommen werden.

Neben diesen beiden Titeln enthält die erste Oktober-Ausgabe der Famitsu auch Rezensionen zu Metro Quester: Osaka und Touhou Genso Wanderer: Foresight, die beide eine Wertung von 29 erhielten. Der Oktober 2024 ist insgesamt reich an hochkarätigen Videospielveröffentlichungen. Weitere erwartete Titel sind Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober und Dragon Age: The Veilguard am 31. Oktober. Zudem erscheinen Dragon Ball: Sparking Zero und Sonic x Shadow Generations am 11. bzw. 25. Oktober, während das Switch-exklusive Super Mario Party Jamboree am 17. Oktober auf den Markt kommt.