Metaphor: ReFantazio Prolog-Demo jetzt verfügbar

Eine Prolog-Demo für Metaphor: ReFantazio ist jetzt für über den PlayStation Store, den Microsoft Store und Steam verfügbar, wie Publisher ATLUS und Entwickler Studio Zero angekündigt haben.

In der Prolog-Demo können Spieler einige frühe Spielnarrative erleben, soziale Elemente erkunden und die Stadt entdecken, um sich vor dem offiziellen Start am 11. Oktober einen Vorsprung für ihr Abenteuer zu verschaffen. Der Fortschritt aus der Demo wird in die Vollversion übernommen, sodass Spieler einen Vorteil in ihren Abenteuern im Vereinigten Königreich von Euchronia haben. Auf Steam beträgt die Demo knapp 58GB, ihr werdet entsprechend also etwas Platz auf eurer Festplatte benötigen.

Die Prolog-Demo beinhaltet:

Den Beginn der Reise, um den Fluch des Prinzen zu lösen.

Die ersten vier Dungeons.

Die Möglichkeit, sieben der über 40 Klassen, genannt „Archetypen“, freizuschalten.

Das Treffen mit sechs Gefährten, darunter Gruppenmitglieder, die den Protagonisten auf seiner Reise unterstützen.

Und vieles mehr!

Feiere das 35-jährige Jubiläum von ATLUS, bekannt für ikonische RPGs wie Shin Megami Tensei und Persona, und begib dich auf eine Reise in eine weitläufige Fantasy-Welt.

Key-Features:

Nimm am Königsturnier für den Thron teil! – Um den tödlichen Fluch deines Kindheitsfreundes, des Prinzen, zu heben, begibst du dich zusammen mit deiner Feen-Partnerin Gallica auf ein episches Abenteuer. Deine Mission führt dich in den Wettstreit um die Krone.

– Um den tödlichen Fluch deines Kindheitsfreundes, des Prinzen, zu heben, begibst du dich zusammen mit deiner Feen-Partnerin Gallica auf ein episches Abenteuer. Deine Mission führt dich in den Wettstreit um die Krone. Kampfsystem – Erlebe ein aufregendes Kampfsystem namens „Fast and Squad“, das rundenbasierten Kampf mit Echtzeit-Action kombiniert. Bei starken Gegnern kannst du strategisch ihre Schwachstellen im rundenbasierten Kampf ausnutzen. Währenddessen können niedrigrangige Feinde schnell mit dynamischen Hack-and-Slash-Aktionen auf dem Feld besiegt werden.

– Erlebe ein aufregendes Kampfsystem namens „Fast and Squad“, das rundenbasierten Kampf mit Echtzeit-Action kombiniert. Bei starken Gegnern kannst du strategisch ihre Schwachstellen im rundenbasierten Kampf ausnutzen. Währenddessen können niedrigrangige Feinde schnell mit dynamischen Hack-and-Slash-Aktionen auf dem Feld besiegt werden. ERWECKE deine Archetypen – Gruppenmitglieder, einschließlich des Protagonisten, können zu verschiedenen „Archetyp“-Klassen erwachen, wie dem Sucher und Krieger. Stelle deine Gruppe frei zusammen und rüste aus über 40 einzigartigen Archetypen aus, um ein starkes und unverwechselbares Team zu bilden.

Metaphor: ReFantazio erscheint am 11. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC über Steam und den Microsoft Store.