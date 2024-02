Wann erscheint das neue Crazy Taxi? – Leak deutet Release-Fenster an

Du erinnerst dich sicher an die aufregende Ankündigung von Sega auf den letzten The Game Awards? Fünf klassische Spiele, darunter das beliebte Crazy Taxi, sollen ein Reboot erleben. Doch ein neuer Leak, dieses Mal von “X”-User “Midori”, deutet darauf hin, dass wir noch bis 2027 auf den Release von Crazy Taxi (Reboot) warten müssen.

Midori, bereits für glaubwürdige Leaks bekannt, enthüllt Details zum geplanten Reboot. Angeblich soll das Spiel mit “Online-Elementen” aufwarten und nicht nur ein Remake sein. Auch wenn die Online-Details noch vage sind, lassen Rennmodi als Möglichkeit auf spannende Online-Features schließen.

Release-Fenster-Leak: Wann soll das neue Crazy Taxi erscheinen?

Die größte Neuigkeit? Das Spiel soll voraussichtlich 2027 veröffentlicht werden. Da dies jedoch noch einige Jahre entfernt ist, bleibt abzuwarten, ob sich das Zeitfenster weiter verschiebt. Midori gibt zu verstehen, dass trotz des langen Wartens die Vorfreude gerechtfertigt sein wird.

Eine interessante Enthüllung des Leaks betrifft die Plattformen. Obwohl offizielle Ankündigungen von Sega noch ausstehen, wird spekuliert, dass Crazy Taxi auf der nächsten Nintendo-Konsole landen wird. Natürlich wird es voraussichtlich auch für PlayStation, Xbox und PC verfügbar sein, doch genaueres bleibt abzuwarten. Immerhin könnte 2027 die Konsolenlandschaft etwas anders aussehen, als heute im Jahr 2024.

Doch das ist nicht alles! Midori teilt auch Informationen zum Jet Set Radio-Reboot mit. Dieses soll, laut dem Leak, 2026 erscheinen und ebenso wie Crazy Taxi auf die nächste Nintendo-Konsole abzielen. Neue Charaktere und eine fesselnde Geschichte mit alten und neuen Figuren versprechen frischen Wind für Fans des Kultspiels.

Leider gibt es zu den anderen drei Sega-Klassikern noch keine Neuigkeiten. Möglicherweise sind sie weiter entfernt oder haben einen geringeren Umfang. Die offizielle Bestätigung dürften wir wohl erst später dieses Jahr erhalten.

Worum geht es in Crazy Taxi?

Crazy Taxi ist ein legendäres Arcade-Rennspiel, das 1999 seinen Release feierte und u.a. für die hauseigene Konsole Dreamcast erschienen ist. Das Spiel setzt dich in die Rolle eines Taxifahrers, der in einer offenen Stadt Passagiere aufnimmt und an ihr Ziel bringt – das klingt einfach, doch die rasante Fahrweise und das Zeit-Limit machen es zu einer Herausforderung.

Die Besonderheit liegt in der intensiven Geschwindigkeit, den waghalsigen Sprüngen und den riskanten Fahrmanövern, die du verwenden kannst, um Zeitboni zu erhalten. Mit einem punktgenauen Soundtrack, erstklassiger Grafik und einem einzigartigen Spielstil hat Crazy Taxi eine Kultanhängerschaft gewonnen. Das bevorstehende Reboot verspricht, die Faszination dieses Klassikers in die moderne Gaming-Welt zu übertragen.

Crazy Taxi (Reboot) befindet sich in Entwicklung.