Metal Gear Solid-Film: Die Entwicklung ist noch nicht eingestellt!

Die Verfilmung von Metal Gear Solid bleibt in der Entwicklung und sorgt für Spannung unter den Fans. Ari Arad, der Produzent des Films, hat kürzlich ein Update zum aktuellen Status gegeben. Obwohl der Film seit fast zwei Jahrzehnten in Arbeit ist, gibt es nun neue Einblicke in den Fortschritt.

Ari Arad bestätigte im Gespräch mit Brian Crecente, dass sich der Film derzeit in der Drehbuchphase befindet. Arad betonte, dass das Team intensiv daran arbeitet, dem Ausgangsmaterial gerecht zu werden. “Wir arbeiten noch ein bisschen am Drehbuch, aber ich kann noch nichts darüber sagen. Ich glaube, alle werden wirklich aufgeregt und überrascht sein”, so Arad.

Die Verfilmung von Metal Gear Solid soll nicht nur Fans der Spielserie begeistern, sondern auch ein breites Publikum ansprechen. Arad betonte, wie wichtig es ihm ist, den Film so gut wie möglich zu machen. “Das sind einfach Filme, die ich so gut wie möglich machen möchte, wissen Sie? Ich denke, es wird großartig, Metal Gear richtig hinzubekommen, weil es viel meditativer ist als einige der anderen Adaptionen.”

Seit wann ist der Film geplant? Die erste Ankündigung, dass es einen Metal Gear Solid-Film geben soll, erfolgte bereits im Jahr 2006. Diese Ankündigung kam im Rahmen des 20. Jubiläums der Metal Gear-Serie, als der Schöpfer der Serie, Hideo Kojima, zusammen mit Avi Arad, dem damaligen Vorsitzenden von Marvel Studios und späteren Produzenten des Films, die Pläne für eine Verfilmung bekannt gab. Seitdem hat das Projekt verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen, einschließlich mehrerer Regisseur- und Drehbuchautorenwechsel.

Wer spielt Solid Snake im Metal Gear Solid-Film?

Oscar Isaac (Dune: Part I, Moon Knight, Star Wars Episode 7-9), der ursprünglich für die Rolle des Solid Snake vorgesehen war, ist angeblich aus dem Projekt ausgestiegen. Auch die Rolle von Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island), der 2014 als Regisseur angekündigt wurde, bleibt unklar. In den letzten Jahren gab es von ihm keine Updates mehr, was viele Fans verunsichert hat.

Trotz der langen Entwicklungszeit bleibt das Interesse der Fans ungebrochen. Viele hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass der Film jemals fertiggestellt wird. Doch Arad versichert, dass das Projekt weiter voranschreitet und das Ergebnis die Fans überraschen wird.

Während die Filmproduktion weiterläuft, arbeitet Konami an einem Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater für moderne Plattformen. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest, aber es wird erwartet, dass das Remake irgendwann im Jahr 2025 erscheint. Diese Neuauflage bringt frischen Wind in die Serie und steigert die Vorfreude auf den Film, der tatsächlich noch in Arbeit ist.