Nintendo Switch Online: Vier neue Sega Mega Drive Titel

Vor ein paar Tagen wurde endlich wieder einmal die Sega Mega Drive Bibliothek vom Nintendo Switch Online Angebot erweitert! Das letzte Update kam im April.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online existiert seit 2018 und umfasst jeweils Emulatoren des NES, SNES, Game Boy, and Game Boy Color. Im erweiterten Angebot vom Nintendo Switch Online + sind noch Emulatoren von Nintendo 64, Game Boy Advance und Sega Mega Drive zu finden.

Die neuen Sega Mega Drive Titel

Die neuen Titel sind wie folgt: Ghouls ‘n Ghosts, Landstalker, Crusader of Centy und The Revenge of Shinobi.

Ghouls ‘n Ghosts (1998) ist ein Sidescroller von Capcom, welcher für mehrere Systeme portiert wurde. Als King Arthur kämgt man gegen Untote und Dämonen.

Landstalker (1992) ist ein RPG von Sega, in welchem man einen Schatz in einem magischen Königreich suchen muss.

Crusader of Centy (1994) ist ebenfalls ein RPG und ebenfalls von Sega. In diesem Titel kämpft man gegen Monsterl, reist durch die Zeit und kann Eigenschaften von Tieren annehmen.

The Revenge of Shinobi (1989) ist der zweite Titel der Shinobi Serie. Als Ninja-Meister will man seine Braut retten und sich an einer kriminellen Organisation rächen. Hier ist besonders der Soundtrack hervorzuheben. Der Komponist Yuzo Koshiro zeigte sich auch für den Soundtrack für Shenmue und die Streets of Rage Serie zuständig.

Nintendo Switch Online bisher

Auf der Nintendo Switch sind viele Träume wahr geworden. Auf der aktuellen Nintendo Konsole haben wir mittlerweile Emulatoren von sechs klassischen Konsolen bekommen. Nachdem Emulatoren für NES und SNES Titel samt einer bescheidenen Bibliothek an Titeln beim kostenpflichtigen Nintendo Switch Online Service angeboten worden sind, ist später das selbe für die Nintendo 64 und sogar SEGA Mega Drive erschienen. Allerdings auch mit höheren Kosten für das Abonnement.

Die Bibliotheken

Nintendo Switch Online ist ein sehr launischer Service. Zwar wurden für sämtliche Emulatoren wurde die Bibliothek sukzessive erweitert. Allerdings wurden mit der Zeit manchen Bibliotheken von Nintendo weniger Beachtung geschenkt, sodass die Bibliothek des SNES Emulator ihren letzten “neuen” Titel im März erhalten hat.

