Stranger Than Heaven zeigt, wie Makoto Daito in Japan ums Überleben kämpft

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

SEGA und RGG Studio haben einen neuen Story-Trailer zu Stranger Than Heaven veröffentlicht. „Act 1: Kokura“ zeigt den Anfang von Makoto Daitos Reise im Jahr 1915 und erklärt, wie der Protagonist überhaupt nach Japan gelangt.

Im offiziellen Beitrag von RGG Studio wird gezeigt, wie Daito nach Verfolgung in den USA heimlich an Bord des Handelsschiffs von Orpheus geht. Dort trifft er auf Yu Shinjo, der ebenfalls als blinder Passagier unterwegs ist und später zu seinem besten Freund wird. In Kokura angekommen, erwartet die beiden allerdings alles andere als ein einfacher Neuanfang.

Kokura ist nur der Anfang von Daitos 50-jähriger Geschichte

Der Trailer zeigt außerdem erste Begegnungen mit Figuren, die Daitos Leben prägen werden, und erklärt, wie er schließlich zum Showman wird. RGG Studio will die weiteren Lebensabschnitte ebenfalls mit eigenen Videos vorstellen. Stranger Than Heaven erzählt Daitos Geschichte über fünf Jahrzehnte, fünf Epochen und fünf Städte.

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Bekannt sind bereits Kokura im Jahr 1915, Kure 1929, Osaka 1943, Atami 1951 und schließlich Kamurocho 1965. Damit nähert sich das Spiel Schritt für Schritt jener Stadt, die später zum Zentrum der Like-a-Dragon-Reihe wird.

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Stranger Than Heaven erscheint am 15. Januar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Das Spiel erscheint außerdem direkt im Xbox Game Pass.