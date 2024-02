Elden Ring wurde bisher mehr als 23 Millionen Mal verkauft

In einer offiziellen Pressemitteilung von Bandai Namco wurde verkündet, dass Elden Ring seit seinem Start im Februar 2022 weltweit über 23 Millionen Einheiten verkauft hat.

Das actiongeladene Rollenspiel, entwickelt von FromSoftware, eroberte die Gaming-Welt im Sturm. Die beeindruckenden Zahlen beinhalten sowohl physische Verkäufe als auch digitale Downloads – einschließlich Steam. Bereits im Mai 2023 wurden stolze 20,5 Millionen Einheiten verkauft. Und die Erfolgsstory geht anscheinend munter weiter.

Die neueste Erweiterung, Shadow of the Erdtree, setzt das Abenteuer auf denselben Plattformen fort und wird am 21. Juni veröffentlicht. Die Deluxe- und Collector’s Editionen sind bereits jetzt größtenteils vergriffen.

Wohin führt dich Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

In Shadow of the Erdtree begibst du dich in das Land des Schattens, einem Ort, den Marika als Erster betrat. Auf Anweisung von Empyrean Miquella folgst du seinen Spuren und entdeckst neue Bosse, Feinde, Waffen, Rüstungen und mehr. Es verspricht, ein weiteres episches Kapitel in der Elden Ring-Saga zu werden.

Elden Ring bleibt ein herausragendes Beispiel für das Erfolgspotenzial von Open-World-RPGs. Der stetige Anstieg der Verkaufszahlen zeigt, dass die Faszination für die tiefgreifende Story, die anspruchsvollen Kämpfe und die atemberaubende Welt von Elden Ring weiter wächst.

Wenn du also nach einem Abenteuer suchst, das deine Gaming-Erfahrung auf ein neues Level hebt, solltest du Elden Ring definitiv eine Chance geben. Elden Ring ist für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC verfügbar.