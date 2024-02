Elden Ring DLC “Shadow of the Erdtree” erscheint am 21. Juni

Bandai Namco Entertainment und FromSoftware haben mit einem brandneuen Trailer einen ersten Vorgeschmack auf die Erweiterung des preisgekrönten Rollenspiels Elden Ring gegeben. Freu dich schon mal auf den 21. Juni 2024 – denn dann wird Elden Ring Shadow of the Erdtree weltweit veröffentlicht!

Tauche ein in das Schattenland, erkunde ein neues Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren. Stell dich bedrohlichen Boss-Gegnern mit neuen Waffen und Rüstungen. Du folgst den Spuren von Miquellas und entdeckst die dunkle Seite der ELDEN RING-Geschichte.

Für welche Plattformen erscheint Elden Ring Shadow of the Erdtree?

Die Erweiterung erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC via Steam. Damit auch jeder das passende Angebot findet, gibt es verschiedene Editionen, sowohl für Besitzer des Basisspiels als auch für Neulinge.

Welche Versionen wird es geben?

Basis-Editionen:

ELDEN RING Shadow of the Erdtree: Die Standardversion der Erweiterung, digital für alle Plattformen.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition: Ein spezielles Bundle mit dem Basisspiel ELDEN RING (Disc) und der Erweiterung (digital). Physische Versionen im Handel nur für PS5 und Xbox Series X|S, digitale für alle.

Premium-Editionen:

Premium Bundle: Enthält die Erweiterung, ein digitales Artbook und Bonus-Soundtracks. Digital für alle Plattformen.

Deluxe Edition: Das Basisspiel ELDEN RING, die Erweiterung, ein digitales Artbook und Soundtracks. Digital für alle Plattformen.

Collector’s Edition (limitierte Stückzahl):

ELDEN RING Shadow of the Erdtree Collector’s Edition: Mit Voucher, Statue von „Messmer dem Pfähler“, physischem Artbook und digitalem Soundtrack. Limitierte Stückzahl!

Vorbestellung für exklusives Merchandise (limitierte Stückzahl):

Helm von „Messmer dem Pfähler“: Exklusiv im Bandai Namco Entertainment Store vorbestellbar. Eine detailreiche Nachbildung mit nummeriertem Echtheitszertifikat. Nur als Sammlerstück, ohne Spielinhalt.

Sei bereit für ein neues Kapitel in der ELDEN RING-Saga. Schnapp dir deine Ausrüstung und mach dich bereit, das Schattenland zu erkunden! Vorbestellungen sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern möglich.

Elden Ring Shadow of the Erdtree von FromSoftware erscheint am 21. Juni 2024.