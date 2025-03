Switch 2 News: Nintendo Today App könnte erste Geheimnisse lüften

In einer überraschenden und ungewöhnlichen Entscheidung hat Nintendo eine neue mobile App namens Nintendo Today veröffentlicht, die ab sofort verfügbar ist. Obwohl Nintendo bereits einige mobile Apps, darunter Spiele und Begleit-Apps, entwickelt hat, beschreitet das Unternehmen mit dieser Nachrichten- und Kalender-App neues Terrain. Fans können aktuelle Neuigkeiten, interessante Fakten zu ihren Lieblingsspielen und Informationen zu kommenden Titeln abrufen.

Darüber hinaus wird die App Informationen zur mit Spannung erwarteten Nintendo Switch 2 liefern und kann mit einzigartigen Animationen und Designs individuell gestaltet werden. Nintendo Today wurde angekündigt und ist seit dem 27. März kostenlos im iOS- und Play Store verfügbar. Besonders spannend sind die Nachrichten zu neuen Spielen und der Nintendo Switch 2, doch die App bietet noch mehr. Nutzer können zwischen fünf Themen wählen: Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Splatoon und Pikmin.

Nintendo Today App als Informationsquelle für Fans über die Switch 2 und mehr

Angesichts beliebter Serien und neuer Spiele auch für die Switch 2 wie Metroid Prime 4: Beyond und Pokemon Legends: Z-A ist es denkbar, dass in Zukunft weitere Designs hinzukommen. Ob Nutzer die Designs innerhalb eines Themas anpassen können, bleibt unklar. Zum Beispiel, ob zwischen dem aktuellen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder dem klassischen The Legend of Zelda: Twilight Princess gewählt werden kann.

Alternativ könnte die App verschiedene Designs aus den jeweiligen Serien rotieren lassen. Die Möglichkeiten scheinen endlos, und Nintendo dürfte die App über ihre Lebensdauer hinweg aktualisieren. Sobald ein Thema gewählt ist, können Fans kurze Animationen von Charakteren der ausgewählten Serie sehen, die den aktuellen Tag darstellen. Täglich liefert die App aktuelle Nintendo-Nachrichten, Videoinhalte, Manga und mehr.

Nutzer können zudem ihren My Nintendo-Account verbinden und auf sie zugeschnittene Inhalte basierend auf den von ihnen gespielten Spielen erhalten. Mit der Kalenderfunktion können zukünftige Events und Nintendo Direct-Präsentationen gefiltert und übersichtlich angezeigt werden. Alternativ hilft Nintendo Today, neue Inhalte zu entdecken und den eigenen Horizont zu erweitern.

Quelle: youtube.com via Nintendo of America