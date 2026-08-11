Nintendo Direct im September? „The Legend of Zelda“-Leaks passen plötzlich verdächtig gut zusammen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo könnte im September 2026 noch einmal richtig nachlegen. Neue Gerüchte rund um das kommende The Legend of Zelda: Ocarina of Time-Remake sorgen aktuell für Spekulationen über eine weitere große Nintendo Direct.

Bestätigt ist eine Präsentation bislang nicht. Der Zeitpunkt würde allerdings passen. Nintendo veranstaltete bereits im Vorjahr, genauer am 12. September 2025 eine große Direct, die ungefähr 60 Minuten dauerte. Damals startete das Unternehmen unter anderem die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von Super Mario Bros. 2026 feiert nun The Legend of Zelda sein 40-jähriges Jubiläum. Und Nintendo hat sein wahrscheinlich wichtigstes Zelda-Projekt für dieses Jahr noch kaum gezeigt.

Ocarina of Time soll 2026 erscheinen, aber wir wissen fast nichts

Nintendo kündigte das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time während der Direct am 09. Juni 2026 offiziell an. Der Nintendo 64-Klassiker wird exklusiv für Switch 2 neu aufgelegt und soll noch dieses Jahr erscheinen. Mehr wissen wir allerdings bisher nicht.

Nintendo zeigte lediglich einen kurzen Teaser. Einen konkreten Veröffentlichungstermin, längeres Gameplay oder eine genaue Erklärung der technischen und spielerischen Änderungen gibt es weiterhin nicht. Nur Spekulationen. Selbst die inzwischen erfolgte Altersfreigabe brachte keinen Termin. Wenn Nintendo das Spiel tatsächlich noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft veröffentlichen möchte und sich damit gegen GTA 6 stellt, müsste die große Vorstellung eigentlich bald erfolgen.

Neue Zelda-Hardware soll ebenfalls kommen

Dazu passt ein weiterer Leak. Insider Shpeshal Nick behauptet, Nintendo arbeite sowohl an einer „The Legend of Zelda“-Version der Switch 2 als auch an einem passenden Controller. Dabei soll es sich ausdrücklich nicht unbedingt um Hardware im Design von Ocarina of Time handeln. In seinem Beitrag auf X.com schreibt er, dass sowohl Konsole als auch Controller allgemein im Zelda-Stil gehalten seien.

Nintendo-Insider Necro Felipe geht noch etwas weiter. Er behauptet, den Controller bereits gesehen zu haben. Laut seinem Beitrag auf X.com trägt das Zubehör den Namen „Nintendo Switch 2 Pro Controller The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition“.

Demnach soll der Controller grüne Elemente, goldene Details und das Triforce zeigen. Offizielle Bilder oder eine Bestätigung von Nintendo gibt es bislang nicht. Derzeit kocht also nur die Gerüchteküche, aber bestätigt ist davon nichts.

Eine Zelda Direct würde inzwischen ziemlich viel Sinn ergeben

Genau hier kommen die einzelnen Hinweise zusammen. Nintendo hat ein Ocarina of Time-Remake für 2026 angekündigt, aber noch kaum etwas davon gezeigt. Gleichzeitig feiert Zelda seinen 40. Geburtstag und mehrere Leaker sprechen von entsprechender Jubiläums-Hardware. Eine Präsentation im September könnte all diese offenen Punkte auf einmal klären.

Eine Nintendo Direct im September ist damit noch lange nicht bestätigt. Die einzelnen Hinweise ergeben inzwischen aber ein ziemlich stimmiges Gesamtbild. Nintendo hat ein großes Zelda-Spiel, das noch 2026 erscheinen soll. Nintendo feiert 40 Jahre Zelda. Angeblich kommt passende Switch 2-Hardware. Und vom eigentlichen Spiel haben wir bisher fast nichts gesehen.

Wenn Nintendo im September tatsächlich eine Direct ankündigt, dürften Link, Navi, Prinzessin Zelda, Epona und Co anscheinend ziemlich gute Chancen auf den Hauptauftritt haben.