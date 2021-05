Insider: „New Super Nintendo Switch“ wird angeblich bald vorgestellt

Nintendo Switch 2/PRO - Bildquelle: YouTube / ZONEofTECH - Bildmontage: DailyGame - (C) Nintendo

Ein paar Wochen war Ruhe, aber seit letzter Woche explodieren die Leaks zur „Switch Pro“ oder auch „Super Nintendo Switch“. Die Gerüchte begannen mit einem neuen Bloomberg-Bericht und Tweets von Emily Rogers, einer Nintendo-Insiderin. Höchstwahrscheinlich wird die neue Hardware-Revision der Switch sogar vor der E3 2021 enthüllt. Doch nun prescht ein Insider vor und spricht vom Release der Super Nintendo Switch.

Sogar Amazon schloss sich den Gerüchten – irgendwie – an und listete in Mexiko eine „New Nintendo Switch“. Auf Twitter gab Shpeshal_Nick, Mitbegründer von XboxEra, ein persönliches Statement über die Switch Pro-Enthüllung bekannt.

Bereits diesen Donnerstag, am 3. Juni 2021, soll Nintendo eine Direct-Sendung abhalten und uns mehr zur Super Nintendo Switch/New Nintendo Switch zeigen.

Nintendo Direct-Sendung zur Switch Pro

Direct-Sendungen werden von Nintendo in der Regel ein bis zwei Tage davor angekündigt, also würde die Spannung in wenigen Tagen schon wieder vorbei sein. Wenn das Gerücht stimmt. Es scheint zwar als würden wir irgendwann mit dem Wissen einer Super Nintendo Switch oder Pro-Variante der Konsole aufwachen, aber derzeit ist noch nichts offiziell. Solange Nintendo diese Direct-Sendung nicht ankündigt, handelt es sich einfach nur um Spekulationen.

Ob es die Konsole geben wird oder nicht: Die Fans diskutieren bereits über den Namen. Switch Pro wäre zu einfach für Nintendo. Die Ideen im Internet reichen von „New Nintendo Switch“ – wie bei der Amazon-Listung bis zum „Super Nintendo Switch“.

Die meisten Insider scheinen sich jedoch sicher, dass die Enthüllung bald stattfinden wird.