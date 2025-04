The Last of Us Part ll Remastered (PC) – Game Review

Nach langem Warten ist The Last of Us Part II Remastered endlich auf dem PC gelandet – und die Erwartungen waren hoch. Nach dem holprigen Start des ersten Teils auf Steam war die Frage: Hat Entwickler Nixxes diesmal einen besseren Port abgeliefert? Die Antwort ist ein klares „Ja, aber …“.

Komplexe technische Umsetzung von The Last of Us Part ll Remastered für den PC

Die PC-Version bringt einige sinnvolle Verbesserungen mit sich: DLSS Frame-Generation, dynamische Auflösungsskalierung und eine optimierte Steuerung sorgen für ein geschmeidiges Spielerlebnis. Besonders die Schattenqualität wurde verbessert, mit zusätzlichen Kontaktschatten und Screen-space-Schatten. Doch nicht alles glänzt: Reflexionen und SDR-Beleuchtung bleiben Schwachpunkte.

Die Hardware-Anforderungen sind überraschend hoch: Selbst eine RTX 3060 kämpft bei Spielern mit stabilen 60 FPS bei mittleren Einstellungen. Die Shader-Kompilierung läuft nun asynchron, was die Wartezeit im Menü verkürzt, aber zu plötzlichen Rucklern in neuen Gebieten führt – selbst auf High-End-CPUs. . Wer auf einem Steam Deck spielen will, muss wohl mit Frame-Pacing-Problemen und gelegentlichen Einbrüchen rechnen.

Zusammenfassung:

Hohe Anpassbarkeit – Dank umfangreicher Grafikoptionen (DLSS/FSR, Ray Tracing, unbegrenzte FPS) läuft das Spiel auf starken PCs atemberaubend.

– Dank umfangreicher Grafikoptionen (DLSS/FSR, Ray Tracing, unbegrenzte FPS) läuft das Spiel auf starken PCs atemberaubend. Nicht optimiert für alle Hardware-Konfigurationen – Ähnlich wie beim ersten Teil („Part I“) gibt es Berichte über Shader-Kompilierungs-Stottern und gelegentliche Frame-Einbrüche, besonders bei älteren CPUs.

– Ähnlich wie beim ersten Teil („Part I“) gibt es Berichte über und gelegentliche Frame-Einbrüche, besonders bei älteren CPUs. Maus & Tastatur funktionieren gut, aber das Gameplay fühlt sich stellenweise weiterhin controller-optimiert an.

Unverändert kraftvoll Story in

Die intensive Erzählweise und das brutale Gameplay bleiben unangetastet. Die Geschichte von Ellie und Abby ist nach wie vor ein emotionaler Kraftakt, der mit seinen moralischen Grauzonen beeindruckt. Wer das Original bereits kennt, wird sich über die Remaster-Boni freuen, die das Erlebnis abrunden. Doch wer die Story bereits kennt, findet hier keine neuen Inhalte – abgesehen von den bereits im Remaster enthaltenen gelöschten Szenen.

Fazit zu The Last of Us Part ll Remastered für den PC

The Last of Us Part II Remastered ist ein deutlich besserer PC-Port als sein Vorgänger, aber nicht perfekt. Wer über die technischen Schwächen hinwegsehen kann, bekommt eines der besten Story-Spiele der letzten Jahre in einer soliden PC-Fassung. Zusammengefasst:

Für PC-Spieler, die das Spiel endlich in bester Qualität erleben wollen.

PC-Spieler, die das Spiel endlich in bester Qualität erleben wollen. Für Modder und High-End-PC-Besitzer.

Modder und High-End-PC-Besitzer. Nicht für Spieler mit schwächeren Systemen oder solche, die auf perfekte Optimierung warten.

Quelle: youtube.com via IGN

Review Wertung

9 SCORE Der Port überzeugt mit subtilen Verbesserungen und einer präzisen PC-Steuerung, zeigt jedoch Schwächen bei Reflexionen und SDR-Beleuchtung. Detail-Wertung Grafik 9 Sound 8 Gameplay 10 Story 10 Motivation 10 Steuerung 8

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5