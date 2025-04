The Last of Us Part 2 Remastered: Update für den April 2025 veröffentlicht

Der neueste Patch für The Last of Us Part 2 Remastered auf der PlayStation 5 hat ein großes Problem mit den freischaltbaren Inhalten des Spiels behoben, das nach dem vorherigen Update aufgetreten war. Dieses vorherige Update erschien anlässlich der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des Spiels auf dem PC am 3. April 2025. Mehr als ein Jahr nach seinem PS5-Debüt hat der Titel endlich seinen Weg auf den PC gefunden.

Gleichzeitig erhielt die PS5-Version, die bereits im Januar 2024 veröffentlicht wurde, ein umfangreiches Upgrade mit Patch 2.0.0. Dieses Update brachte zahlreiche neue Inhalte, darunter No Return-Charaktere, Karten, Trophäen und ein kosmetisches Item. Leider führte das Update jedoch zu einem Fehler, der bei einigen Spielern den Fortschritt mit freischaltbaren Objekten zurücksetzte. Ein Problem, das mit der neuesten Spielversion nun behoben wurde.

Das Entwicklerteam von Naughty Dog veröffentlichte Patch 2.0.1 für die PS5-Version, der verlorene Gegenstände im Kampagnenmodus wiederherstellt, darunter Fähigkeitspunkte und ein zusätzliches Waffenholster, die Spieler durch einen Bug hatten. Allerdings funktioniert die Korrektur nur, wenn der Spieler einen Spielstand lädt, der vor dem 3. April – dem Release-Datum des fehlerhaften Patches – erstellt wurde.

Das bringt das neue Update für The Last of Us Part 2 Remastered

Wer seinen ursprünglichen Spielstand nach diesem Datum überschrieben hat und erst dann auf Patch 2.0.1 aktualisiert hat, könnte weiterhin auf das Problem stoßen. Naughty Dog hatte bereits zuvor gewarnt, keine Spielstände zu überschreiben, als der Fehler erstmals erkannt wurde. Das Team arbeitet außerdem daran, den Verlust freigeschalteter Skins im No Return-Modus des Spiels zu beheben.

Unterdessen konnte Naughty Dog mit der PC-Version die holprige Veröffentlichung vermeiden, die The Last of Us Part 1 auf PC im Jahr 2023 erlebte. Das Remaster der Fortsetzung wurde deutlich besser aufgenommen als das Original-Remake, das zum Start mit Leistungsproblemen zu kämpfen hatte. Derzeit hält der frisch veröffentlichte Titel auf Steam eine Bewertung von „Sehr positiv“, basierend auf über 4.900 Spieler-Reviews.

Quelle: Gamerant