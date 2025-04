The Last of Us Part 2 Remastered – PC-Launch und Spielerzahlen

Mit der Veröffentlichung von The Last of Us Part II Remastered auf Steam können PC-Spieler nun endlich in das preisgekrönte Abenteuer eintauchen. Die Neuauflage bringt grafische Verbesserungen, neue Modi wie das No-Return-Roguelike, vollständige DualSense-Unterstützung und mehr. Das Originalspiel aus dem Jahr 2020 wurde zwar mit Kritikerlob überschüttet und als Game of the Year ausgezeichnet, sorgte aber wegen seiner düsteren Geschichte für Kontroversen.

Die Remastered-Version verspricht eine optimierte PC-Erfahrung, doch leider bereitet Update 2.0.0 einigen Spielern Ärger: Ein Bug löscht die Fähigkeiten von Ellie und Abby, was frustrierend ist, da der Patch eigentlich Verbesserungen bringen sollte. Nach dem Release am 3. April konnte die PC-Version eine Spitzenzahl von 30.690 gleichzeitigen Spielern erreichen.

Hotfix 1.0 for The Last of Us Part II Remastered PC is out now on Steam and the Epic Games Store! This update improves the accuracy of mouse input, adds more control over sharpening and contains various crash fixes. pic.twitter.com/ovKmsYMQZc — Nixxes Software (@NixxesSoftware) April 8, 2025

Spielerzahlen und Konkurrenz von The Last of Us Part 2 Remastered

Damit bleibt sie hinter The Last of Us Part I, das mit 36.500 Spielern erfolgreicher war. Trotzdem bietet das Remaster einige Neuerungen für den No-Return-Modus: Neben vier neuen Karten (Overlook, School, Streets und Nest) sind nun auch Bill und Marlene spielbar, jeweils mit einzigartigen Fähigkeiten und Waffen. Während die PC-Version solide Features bietet, konnte sie sich in Sonys Top 10 PC-Spielen nur knapp vor Marvel’s Spider-Man 2 behaupten.

Titel wie God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn, Helldivers 2 und Ghost of Tsushima übertrafen die Spielerzahlen deutlich. Wer in die postapokalyptische Welt von Ellie und Abby eintauchen möchte, sollte bestimmte Grafikeinstellungen optimieren. Die Wahl von Upscale Quality auf „Quality“ verbessert die Darstellung ohne große Einbußen bei den FPS. Zudem lohnt es sich, Level of Detail, Texturqualität und Tiefenschärfe auf Hoch zu setzen, um das grafische Erlebnis zu maximieren.

