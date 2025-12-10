Bruce Straley enthüllt Debüt-Titel: Der The Last of Us-Regisseur kündigt neues Spiel an

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der renommierte Game Director Bruce Straley, eine der prägendsten Figuren hinter den Erfolgen von Naughty Dog, kehrt ins Rampenlicht der Gaming-Industrie zurück. Nach seinem Abschied vom Entwicklerstudio im Jahr 2017 war Straley zunächst unschlüssig über seine Zukunft in der Branche. Nun hat er die Ankündigung des ersten Titels seines eigenen Studios, Wildflower Interactive, für diese Woche bestätigt. Die Enthüllung des mit Spannung erwarteten Projekts ist für die Game Awards am 11. Dezember geplant.

Abkehr von Cinematic Blockbustern

Bruce Straley, der als Game Director sowohl The Last of Us als auch Uncharted 4: A Thief’s End verantwortete, verließ Naughty Dog, bevor die Entwicklung von The Last of Us Part 2 begann. Wie wir in der Vergangenheit berichteten, war Straley am zweiten Teil nicht mehr beteiligt, nachdem er Naughty Dog bereits 2017 verlassen hatte.

Mit Wildflower Interactive verfolgt Straley einen klaren Neuanfang. Das neue Studio fokussiert sich bewusst auf die Entwicklung von „kleineren, kreativ aufgeladenen und einzigartig stilisierten Spielen“. Ein erster, kurzer Teaser deutet bereits auf einen deutlichen stilistischen Bruch hin: Statt des fotorealistischen, düsteren Tons seiner früheren Werke zeigt das Material eine warme, farbenfrohe und eher „niedliche“ Ästhetik. Obwohl die Umgebung lebendig und einladend wirkt, suggeriert der Clip mit einer umherstampfenden, großen Entität im Hintergrund dennoch eine mögliche unterschwellige Gefahr.

Fokus auf neue Design-Philosophie

Die Gründung von Wildflower Interactive im Jahr 2021 ist nicht nur ein kreatives Comeback für Straley, sondern auch ein Statement zur Arbeitskultur in der Industrie. Das Studio legt Wert auf ein integratives, kollaboratives und ausgewogenes Arbeitsumfeld. In einem Artikel, der Straley und seine Rolle in der The Last of Us-Historie beleuchtete, wurde bereits die neue Design-Philosophie thematisiert: Das Team möchte kleine, kreativ anspruchsvolle Spiele entwickeln, bei denen die Work-Life-Balance im Vordergrund steht. Die Gaming-Community blickt nun gespannt auf die offizielle Vorstellung, um zu erfahren, welche Art von Spielidee Straley nach seiner Auszeit so inspiriert hat, dass er ein neues Studio gründete.

