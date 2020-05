Ghost of Tsushima: So schwierig wird das PS4-Exklusiv-Spiel

Ghost of Tsushima - (C) Sony

Entwickler Sucker Punch Productions bestätigt, dass Ghost of Tsushima bei seiner Veröffentlichung im Juli mehrere Schwierigkeitsstufen haben wird. Der exklusive Sony-Entwickler sprach zum ersten Mal über die Schwierigkeitsstufen von des Action-Adventures, als das Spiel im Juni 2018 angekündigt wurde.

Im Gespräch mit der Washington Post (Pay-Wall) neckte der Creative Director von Ghost of Tsushima, Jason Connell, eine Reihe von Schwierigkeitsstufen im Spiel. Spieler können “eine Stufe höher gehen”, wenn sie das Spiel zu einfach finden, oder sie können es herunterfahren, wenn es zu schwer ist, was einfach genug erscheint. Es ist unklar, wie viele Schwierigkeitsstufen das Spiel haben wird und ob es eine extrem schwierige Einstellung für Sadisten oder Spieler geben wird, die wirklich eine Herausforderung wollen.

Connell sagt, dass dies “ein Versuch ist, so viele Spieler wie möglich zu gewinnen”. Dies sind starke Kommentare, da einfachere Modi in Spielen letztes Jahr zu großen Kontroversen geführt haben. Einige Spieler argumentierten, dass Spiele wie Sekiro: Shadows Die Twice einen einfachen Modus haben sollten, damit alle Spieler sie genießen können, während andere vorschlugen, dass dies die Erfahrung irgendwie verwässern würde.

Ghost of Tsushima (PS4): Wählt euren Schwierigkeitsgrad selbst

Das Entwicklungsteam scheint jedoch im ehemaligen Lager zu sein, und Connell fügt hinzu, dass ein Spiel, das zu schwer ist, “für viele Leute, die viel zu gewinnen haben, sehr frustrierend wäre”, während eines zu einfach wäre entfremden die Fans des Entwicklers. Sucker Punch Productions hat bestätigt, dass die Kämpfe des Spiels unglaublich hart sein können, was auch das Vertrauen in die Fans des Entwicklers wiederherstellen sollte.

Sucker Punch describes Ghost of Tsushima's samurai combat as "incredibly difficult" noting that "a couple blows from the enemy will kill you." https://t.co/68tUlsIhXp pic.twitter.com/9LDoIeVeXW — IGN (@IGN) May 22, 2020

Obwohl die vollständige Liste der Schwierigkeitsstufen nicht veröffentlicht wurde, ist es unwahrscheinlich, dass das Spiel die Spieler beschämt oder bestraft, wenn sie die einfachste Einstellung wählen.

Das Anbieten von Schwierigkeitsstufen bietet den Spielern auch mehr Möglichkeiten, das Spiel zu genießen, und mehr Gründe, es erneut zu spielen. Sucker Punch Productions hat auch vorgeschlagen, dass die Ghost of Tsushima– Spielzeit mehr als 50 Stunden beträgt, wenn die Spieler alles auf der Insel sehen möchten. Die Spielzeit könnte natürlich auch länger werden, wenn man dazwischen immer wieder scheitert, wenn das Spiel zu schwierig wäre.

Ghost of Tsushima wird am 17. Juli exklusiv für die PS4 veröffentlicht. Bereits ein Rating hat uns Aufschluss auf die Inhalte des Action-Adventures gegeben. Erst kürzlich wurde in einem State of Play-Video 18 Minuten Gameplay-Material präsentiert.