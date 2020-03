The Last of Us 2: Fan erstellt ein Intro das von einer HBO-Serie sein könnte

The Last of Us (PS3 - (C) Naughty Dog

The Last of Us 2 ist eines der am meisten erwarteten Spiele 2020, daher hat die Nachricht, dass HBO eine auf dem Franchise basierende TV-Serie produzieren würde, die Aufregung der Fans nur noch verstärkt. Da die Details der Serie begrenzt sind, können Fans vorerst kreativ sein und sich vorstellen, wie die HBO-Serie aussehen könnte.

Mit dem bevorstehenden Erscheinungsdatum – nach einer Verzögerung, um das Spiel weiter zu verbessern – wird The Last of Us 2 voraussichtlich die Spieler umhauen. Während die Arbeitsbedingungen bei Naughty Dog aufgrund der schwierigen Zeiten oft als unhaltbar bezeichnet werden, ist das Studio stolz darauf, Titel von außergewöhnlicher Qualität zu liefern. Obwohl es nicht so aussieht, als ob es die menschlichen Kosten wert wäre, macht diese Kultur der Perfektion HBO mit ihren tiefen Taschen und der Aufzeichnung von hochwertigem Prestige-TV zu einem idealen Partner für das Unternehmen.

The Last of Us-Serie erscheint nicht vor 2022

Während die Fans darauf warten, dass weitere Informationen über die TV-Serie bekannt gegeben werden, zeigt der folgende Teaser wie das Intro dieser The Last of Us-Serie aussehen könnte. Ein Fan hat ein Modell einer Intro-Sequenz für die Serie erstellt. Die kurze, einfache Einführung ist glaubwürdig als Auftakt für eine Serie, die auf HBO ausgestrahlt wird. Es fühlt sich wie etwas an, das das Netzwerk tatsächlich verwenden könnte. Vielleicht wird man auf den Fan noch zurückgreifen. Doch seht selbst…

Die HBO-Serie wird voraussichtlich nicht vor 2021 oder möglicherweise Anfang 2022 ausgestrahlt. Das heißt für uns: genügend Zeit um über verschiedene Aspekte der Produktion zu spekulieren. Während die Fans Theorien zu der kommenden TV-Serien aufstellen, können wir im Mai, wenn das Spiel erscheint, wieder in die Welt von Ellie und Joel eintauchen.

HBO ist bekannt für große Serien

HBO feiert derzeit Premiere der dritten Staffel von Westworld. Die Serie startete in den USA am 15. März 2020. Bei uns wird die erste Episode am 30. März um 20:15 erstmals auf Sky Atlantic (via Sky) erstausgestrahlt. Die wohl bekannteste Serie des Senders ist Game of Thrones, dass es auf 8. Staffeln geschafft hat und zu dem mehrere Spin-offs in Entwicklung sind.

The Last of Us 2 wird am 29. Mai exklusiv für PS4 verfügbar sein.