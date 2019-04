Die dritte Staffel von Westworld wird erst 2020 ihre Premiere feiern, wie HBO nun bestätigt hat. Westworld wurde von Jonathan Nolan und Lisa Joy erstellt und basiert (sehr) locker auf dem gleichnamigen Michael Crichton-Film von 1973. Nach seiner Premiere im Jahr 2016 war Westworld ein großer Hit für HBO. Von Androiden, die als „Hosts“ (dt. „Gastgeber“) bezeichnet werden, folgt Westworld einer ausgewählten Gruppe von Gästen und Mitarbeitern des Parks, als sie allmählich erkennen, dass die Intelligenz der Gastgeber weitaus fortgeschrittener ist, als sie sein sollte.

Während die ersten Episoden aus Staffel Eins noch für die Zuschauer „leichte Kost“ waren, wurde die HBO-Serie immer komplexer. In der zweiten Staffel merkte man die Handschrift eines Nolans noch stärker, als weitere Ebenen des Parks aufgeschlossen wurden, verschiedene Zeitlinien parallel liefen und verschiedene Versionen von Charakteren beleuchtet wurden. Genau so intelligent wie die „Hosts“ selbst, waren auch die bisherigen zwei Staffeln. Und eigentlich kann man sagen, die Geschichte wäre abgeschlossen.

Ein Neustart in Staffel 3?

Die Frage der Fragen für eine Westworld-Fortsetzung ist natürlich: Was möchte man bringen? Die Showrunner haben vorgeschlagen, in der dritten Staffel einen anderen Ansatz zu verfolgen.

Die Fans werden jedoch noch einige Zeit warten müssen, um die Fortsetzung der Geschichte zu sehen. HBO hat nun (via Deadline) bestätigt, dass die dritte Staffel der Show erst im Jahr 2020 Premiere hat. Und an lange Staffel-Pausen haben sich Fans von Westworld schon gewöhnen müssen. Nicht nur Game of Thrones-Fans können warten, Westworld-Fans haben es quasi erfunden. Zwischen Staffel 1 unde 2 lagen etwa 16 (lange) Monate. Was macht es schon, wenn die dritte Staffel einen Zeitabstand zur Zweiten von 18 oder gar 20 Monaten hat?

Eine große Welt benötigt viel Zeit

Die Größe und der Umfang von Westworld erklären vielleicht, warum eine so lange Produktionszeit notwendig ist. Die Serie ist eines der visuell beeindruckendsten TV-Objekte der letzten Zeit und zwischen Charakteren, Musik, Geschichte und Ort. Die Detailgenauigkeit ist unübertroffen. Andererseits könnte man argumentieren, dass die langen Pausen zwischen den Jahreszeiten dazu beitragen, die Westworld zu kompliziert machen. Die Serie ist oft darauf angewiesen, dass sich Zuschauer an kleine Momente aus früheren Episoden oder sogar an vorangegangene Staffeln erinnert. Lange Zeiträume, außerhalb des Bildschirms, sind ein großes Hindernis für das Erinnern an diese Schlüsselelemente.

Westworld-Binge vor dem Start der dritten Staffel notwendig

Also hat die Serie mit ihren Hosts wieder gewonnen. Wir werden uns wohl alles wieder von vorne ansehen müssen, damit wir die dritte Staffel auch verstehen werden. Und wenn wir alle Episoden aufgesaugt haben, werden wir trotzdem nach jeder neuen Episode wieder grübeln, wieso wir uns das eigentlich antun.

Die Genialität der Serie ist unbestritten, aber man muss schon die notwendige Aufmerksamkeit mitbringen, damit man davon fasziniert sein kann.