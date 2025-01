IT: Welcome to Derry – So viele Staffeln wird es geben

Die mit Spannung erwartete Serie IT: Welcome to Derry führt die Zuschauer zurück in Stephen Kings fiktive Horrorstadt Derry in Maine, USA. Diese HBO-Serie ist ein Prequel zu den erfolgreichen Filmen von 2017 und 2019 und plant mehrere Staffeln. In den ES-Filmen verkörperte Bill Skarsgard den mörderischen Clown Pennywise, der 1988 eine Gruppe Kinder und 2016 erneut als Erwachsene in Derry terrorisierte. Wie in Kings Roman alle 27 Jahre beschrieben, wird in IT: Welcome to Derry erneut gezeigt, wie Pennywise sein Unwesen treibt. Die Serie spielt im Jahr 1962, also vor den Ereignissen des ersten Films. Zur Besetzung gehören Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige und James Remar. Skarsgard kehrt als Pennywise zurück und ist auch als ausführender Produzent tätig.

Ein weiteres bekanntes Gesicht, das bei Welcome to Derry zur IT-Reihe zurückkehrt, ist Andy Muschietti, der Regisseur der letzten beiden ES-Filme und Miterschaffer der neuen Serie. Die Serie soll 2025 veröffentlicht werden, und Muschietti denkt bereits über die erste Staffel hinaus, wie er kürzlich in einem Interview mit Radio TU verriet. Wie Bloody Disgusting berichtet, plant das Produktionsteam drei Staffeln der Serie, die jeweils in unterschiedlichen Epochen spielen. Die erste Staffel spielt 1962, die zweite 1935 und die dritte 1908.

IT: Welcome to Derry bringt Pennywise zurück

Jede Staffel wird sich um ein „katastrophales Ereignis“ drehen, das in der Zeit von Pennywises Wiederauftauchen stattfindet. Zu den genannten Ereignissen gehören das Feuer im Black Spot, das Massaker an der Bradley-Bande und die Explosion der Kitchener-Eisenhütte. Angesichts dieser Struktur scheint es wahrscheinlich, dass die Serie fast wie eine Anthologie aufgebaut sein wird, mit neuen Charakteren in jeder Staffel, die durch Pennywises Besuche verbunden sind. Es ist zu beachten, dass HBO noch keine offizielle Bestätigung für mehr als eine Staffel gegeben hat, aber es gibt einen klaren Plan für die zukünftigen Staffeln, falls die Serie gut ankommt.

Quelle: youtube.com via Radio TU